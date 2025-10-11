Don Vito Lakaplı Uyuşturucu Baronu Abdullah Alp Üstün Yakalandı

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'nın uluslararası işbirlikleri çerçevesinde gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda, uyuşturucu ticaretinin önemli figürlerinden biri olarak tanınan Abdullah Alp Üstün, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yakalandı. Uyuşturucu baronu olarak bilinen ve Interpol tarafından Kırmızı Bülten'le aranan bu isim, CHROOKE isimli suç örgütünün lideri olarak öne çıkmakta. Üstün’ün ve suç örgütü üyesi Hasan Lala'nın Türkiye'ye iade edilmesi, yürütülen operasyonların başarısını gözler önüne seriyor.

Abdullah Alp Üstün Kimdir?

1979 yılında Kastamonu'da doğan Abdullah Alp Üstün, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla tanınan bir isimdir. Suç dünyasında kazandığı ünden dolayı, Francis Ford Coppola’nın ünlü filmi "Baba"nın karakteri Vito Corleone'den esinlenerek "Don Vito" lakabını almıştır. Ayrıca, şifreli iletişim sistemlerinde Vito Corleone'nin oğlu Michael Corleone'nin kod adını kullandığına dair iddialar da bulunmaktadır.

Üstün’ün Suçlama Dosyası

Abdullah Alp Üstün hakkında öne çıkan başlıca suçlamalar arasında, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma yer almaktadır. Özellikle eroin ve kokain gibi uyuşturucuların uluslararası ticaretinin yönetimini üstlenmiş olduğu iddia edilmektedir. Bunun yanı sıra, Avrupa'nın en büyük uyuşturucu baronlarından biri olarak bilinen Tombul Jos lakaplı Joseph Johannes Leijdekkers’in arkasındaki beyin olduğu yönündeki iddialar da soruşturma dosyalarında dikkat çekmektedir.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Abdullah Alp Üstün’ün yakalanmasının uluslararası işbirliğinin bir sonucu olduğunu ve bu tür operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Uyuşturucu ticareti ve organize suçlarla mücadeledeki bu gelişmeler, ilgili kurumların etkinliğini artırarak, suçun kökünü kazımaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.