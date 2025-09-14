Doğuş Çay’dan Karacabey’e 40 Milyon Dolarlık Cips Yatırımı

Türkiye’nin önde gelen özel sektör çay üreticisi Doğuş Çay, Bursa'nın Karacabey ilçesinde 40 milyon dolarlık yatırımla yeni bir cips fabrikası açtı. Şirket, Pendik ve Aksaray'daki tesislerinin ardından üçüncü cips fabrikasını devreye alarak toplam üretim kapasitesini yüzde 62 oranında artırmış oldu. Doğuş Çay, Cipso, Patos, Çerezos ve Chips Master markalarıyla cips sektöründe önemli bir yer edinmiş durumda.

Yeni Fabrikanın Üretim Kapasitesi ve Ürün Yelpazesi

Karacabey'de kurulan yeni tesis, patates, mısır ve tortilla cipsi üretimi gerçekleştirecek. Doğuş Çay, bu yeni fabrikada yerel çiftçilerden temin ettiği hammaddelerle yerli üretimi desteklemeyi ve kırsal kalkınmaya katkıda bulunmayı hedefliyor. Bu yatırımla birlikte şirketin, cips pazarındaki varlığı ve etki alanı daha da genişlemiş olacak.

İstihdam Olanakları ve Kadın Çalışanlar

Doğuş Çay, yeni tesisin Karacabey'e sağladığı istihdam katkısını da ön plana çıkarıyor. Fabrikada yaklaşık 351 kişiye iş imkânı sunulurken, bu çalışanların yarısı kadınlardan oluşuyor. Böylece şirketin cips segmentindeki toplam istihdam sayısı 1700 kişiye ulaşmış durumda. Doğuş Çay Yönetim Kurulu Üyesi Harika Karakan Batallı, gençlerin cips ürünlerine olan ilgisinin üretim artışını teşvik ettiğini belirtti. Batallı, “Başta Cipso olmak üzere tüm markalarımıza yoğun bir talep var. Bu ilgiyi karşılayabilmek için yeni bir fabrika yatırımı gerçekleştirdik” dedi.

Verimliliği Artıran Teknolojiler

Karacabey’deki yeni tesiste, ileri otomasyon ve yapay zeka destekli üretim teknolojileri kullanılarak verimliliğin artırılması hedefleniyor. Otomatik sevkiyat ve akıllı depo uygulamaları sayesinde ürünlerin el değmeden hazırlanıp dağıtılması planlanıyor. Doğuş Çay, bu yatırımla yalnızca üretim hacmini büyütmekle kalmayacak, aynı zamanda bölgedeki çiftçilere gelir artışı sağlarken, kadın istihdamına destek ve sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla ekonomik ve sosyal faydalar yaratmayı amaçlıyor.

Doğuş Çay, yerli üretim gücü ve sürdürülebilir tarım anlayışıyla pazarda rekabeti yeni bir boyuta taşımayı hedefliyor. Şirket, sadece iç pazarda değil, Balkanlar ve Avrupa’ya ihracatta da büyümeyi amaçlıyor.