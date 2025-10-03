Dolar
41,6128 %0,23
Euro
48,8493 %0,43
Gram Altın
5.209,64 % 1,00
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem DMM'den Minguzzi Cinayeti İddialarına Yalanlama: "Engelli Raporu Verildi" Haberi Asılsız

DMM'den Minguzzi Cinayeti İddialarına Yalanlama: "Engelli Raporu Verildi" Haberi Asılsız

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
DMM'den Minguzzi Cinayeti İddialarına Yalanlama: "Engelli Raporu Verildi" Haberi Asılsız
Okunma Süresi: 2 dk

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin davada sanığa engelli raporu verildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. DMM, bu tür bilgilerin kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğuna dikkat çekerek, sosyal medya üzerinden yayılan asılsız iddiaların manipülasyon amacı taşıdığını belirtti.

Resmi Açıklama ve Adli Tıp Raporu

DMM, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, bazı kullanıcılar tarafından paylaşılan iddiaların "kamuoyunu manipüle etmeye ve devlet kurumlarını itibarsızlaştırmaya yönelik dezenformasyon kampanyası" kapsamında yayıldığını ifade etti. Açıklamada, Adli Tıp Kurumu tarafından 7 Mayıs tarihinde düzenlenen resmi raporun sonuçlarına da yer verildi. Raporda, sanığın "nitelikli kasten adam öldürme fiilinin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu" tespit edildiği belirtildi.

Cezai Ehliyet ve Engelli Raporu İddiaları

DMM, sanığın ceza ehliyetini ortadan kaldıracak herhangi bir psikolojik veya fiziksel eksikliğin bulunmadığını vurguladı. Ayrıca, sanık avukatı tarafından dosyaya sunulan belgenin cinayetten önce düzenlenmiş bir "kaynaştırma raporu" olduğu ve dolayısıyla "engellilik raporu" niteliği taşımadığı aktarıldı. Bu bağlamda, failin ceza ehliyetini ortadan kaldıran bir durumun söz konusu olmadığı ifade edildi.

Sosyal Medya İddialarının Ciddiyeti

DMM, sosyal medya platformlarında dolaşan asılsız bilgilerle ilgili olarak, halkı yanıltıcı bilgilerin alenen yayılmasının Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi kapsamında suç teşkil ettiğine dikkat çekti. Devlet kurumlarını ve yargı organlarını hedef alan bu tür asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği konusunda kamuoyunu uyardı.

Ayrıca, DMM, vatandaşların yalnızca resmi kurumların açıklamalarına dayanarak bilgi edinmelerinin önemine vurgu yaptı. Bu açıklamalar, toplumda bilgi kirliliğini önlemek ve doğru bilgilendirmeyi sağlamak amacı taşıyor.

Altın Güne Düşüşle Başladı: Gram Fiyatta Son Durum
Altın Güne Düşüşle Başladı: Gram Fiyatta Son Durum
#Gündem / 03 Ekim 2025
Manifest Grubu Yeni Şarkısı "Rüya" ile Dinleyiciyle Buluştu
Manifest Grubu Yeni Şarkısı "Rüya" ile Dinleyiciyle Buluştu
#Gündem / 03 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Serkan Çiçek Kimdir? MOSSAD Ajanı mı, Ne Yaptı, Yakalandı mı?
Serkan Çiçek Kimdir? MOSSAD Ajanı mı, Ne Yaptı, Yakalandı mı?
Gündem
Ekim 2025 DS Fiyat Listesi: İki Modele Zam Geldi
Ekim 2025 DS Fiyat Listesi: İki Modele Zam Geldi
Yatırımcılar dikkat! Dolar ve Euro güne yükselişle başladı
Yatırımcılar dikkat! Dolar ve Euro güne yükselişle başladı
Altın Fiyatları Güne Düşüşle Başladı: Gram Altın 5.180 TL Seviyesinde
Altın Fiyatları Güne Düşüşle Başladı: Gram Altın 5.180 TL Seviyesinde
Berke Özer Kimdir? Avrupa Ligi’nde Tarihe Geçen Milli Kaleci
Berke Özer Kimdir? Avrupa Ligi’nde Tarihe Geçen Milli Kaleci
Ceviz Suyu Nasıl Yapılır? Yağ Yakan ve Vücuda Şifa Olan Doğal Karışım
Ceviz Suyu Nasıl Yapılır? Yağ Yakan ve Vücuda Şifa Olan Doğal Karışım
DUS 2. Dönem Sınavı ve STS Diş Hekimliği Ne Zaman? Giriş Belgeleri Yayınlandı
DUS 2. Dönem Sınavı ve STS Diş Hekimliği Ne Zaman? Giriş Belgeleri Yayınlandı
İngiltere Premier Lig: Chelsea - Liverpool Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
İngiltere Premier Lig: Chelsea - Liverpool Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft