DMM'den Minguzzi Cinayeti İddialarına Yalanlama: "Engelli Raporu Verildi" Haberi Asılsız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin davada sanığa engelli raporu verildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. DMM, bu tür bilgilerin kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğuna dikkat çekerek, sosyal medya üzerinden yayılan asılsız iddiaların manipülasyon amacı taşıdığını belirtti.

Resmi Açıklama ve Adli Tıp Raporu

DMM, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, bazı kullanıcılar tarafından paylaşılan iddiaların "kamuoyunu manipüle etmeye ve devlet kurumlarını itibarsızlaştırmaya yönelik dezenformasyon kampanyası" kapsamında yayıldığını ifade etti. Açıklamada, Adli Tıp Kurumu tarafından 7 Mayıs tarihinde düzenlenen resmi raporun sonuçlarına da yer verildi. Raporda, sanığın "nitelikli kasten adam öldürme fiilinin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu" tespit edildiği belirtildi.

Cezai Ehliyet ve Engelli Raporu İddiaları

DMM, sanığın ceza ehliyetini ortadan kaldıracak herhangi bir psikolojik veya fiziksel eksikliğin bulunmadığını vurguladı. Ayrıca, sanık avukatı tarafından dosyaya sunulan belgenin cinayetten önce düzenlenmiş bir "kaynaştırma raporu" olduğu ve dolayısıyla "engellilik raporu" niteliği taşımadığı aktarıldı. Bu bağlamda, failin ceza ehliyetini ortadan kaldıran bir durumun söz konusu olmadığı ifade edildi.

Sosyal Medya İddialarının Ciddiyeti

DMM, sosyal medya platformlarında dolaşan asılsız bilgilerle ilgili olarak, halkı yanıltıcı bilgilerin alenen yayılmasının Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi kapsamında suç teşkil ettiğine dikkat çekti. Devlet kurumlarını ve yargı organlarını hedef alan bu tür asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği konusunda kamuoyunu uyardı.

Ayrıca, DMM, vatandaşların yalnızca resmi kurumların açıklamalarına dayanarak bilgi edinmelerinin önemine vurgu yaptı. Bu açıklamalar, toplumda bilgi kirliliğini önlemek ve doğru bilgilendirmeyi sağlamak amacı taşıyor.