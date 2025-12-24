Dolar
14
14
DMM, "Karadeniz'de Türkiye'ye ait gemi vuruldu" iddiasını yalanladı
Okunma Süresi: 2 dk

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya platformlarında yayılan ve Karadeniz'de Türkiye’ye ait bir ticari geminin vurulduğu iddialarının asılsız olduğunu açıkladı. Yapılan resmi açıklamada, söz konusu görüntülerin 13 Aralık 2025 tarihinde kaydedildiği ve bu durumun güncel olaylarla herhangi bir bağlantısı bulunmadığı vurgulandı. DMM, bu tür yanıltıcı bilgilerin yayılmasının kamuoyunu yanıltabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Resmi Açıklama ve Dezenformasyon Uyarısı

İletişim Başkanlığı'nın Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya üzerindeki bazı hesaplardan yayılan iddialara ilişkin detaylı bir açıklama yaptı. DMM’nin X platformundaki paylaşımında, "Karadeniz'de Türkiye'ye ait bir ticari geminin vurulduğu" yönündeki haberlerin dezenformasyon içerdiği belirtildi. Açıklamada, bu tür bilgilerin kamuoyunu yanlış yönlendirebileceği ve resmi makamlarca doğrulanmamış kaynaklardan gelen içeriklerin dikkatle değerlendirilmesi gerektiği dile getirildi.

Görüntülerin Kaynağı ve Tarihi

DMM, bahsi geçen görüntülerin 13 Aralık 2025 tarihine ait olduğunu ve bu tarihin güncel olaylarla hiçbir ilgisi olmadığını net bir şekilde ifade etti. Bu durum, dezenformasyonun önlenmesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Kamuoyunun bu tür yanıltıcı içeriklere itibar etmemesi gerektiği, resmi kaynakların doğrulamalarının dikkate alınmasının önemi vurgulandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, benzer olayların önüne geçmek amacıyla halkı bilinçlendirme çalışmalarına devam ederken, sosyal medya kullanıcılarından da dikkatli olmaları ve kaynağı belirsiz paylaşımlara itibar etmemeleri yönünde çağrıda bulundu. Bu tür yanlış bilgilendirmelerin, toplumda gereksiz paniğe yol açabileceği ve yanlış algıların oluşmasına neden olabileceği ifade edildi.

