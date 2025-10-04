Diyanet İşleri Başkanlığı’nda büyük değişim: Resmi Gazete’de yayımlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda gerçekleşen önemli bir değişim, Prof. Dr. Safi Arpaguş'un başkanlık görevini devralmasıyla gündeme geldi. Prof. Dr. Ali Erbaş'ın 19 Eylül tarihinde gerçekleştirilen bir törenle görevi yeni başkana devretmesinin ardından, kurum içinde birçok atama ve görevden alma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu değişikliklerin, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın işleyişine nasıl etki edeceği merak konusu oldu.

Yeni Atamalar ve Görevden Almalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliklerine çeşitli atamalar yapıldı. Atamalar, 633 sayılı Kanun’un 5. maddesi, 2547 sayılı Kanun’un 38. maddesi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2. ve 3. maddeleri çerçevesinde gerçekleştirildi. Bu kapsamda, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı olarak Doç. Dr. Bayram Köseoğlu, Doç. Dr. Mustafa Çakır, Dr. Yahya Solmaz ve Lokman Arslan atanırken, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi olarak ise Dr. Fatih Mehmet Aydın ve Tahir Tural görevlendirildi.

Akademik Kadroda Önemli İsimler

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapılan atamalarla birlikte akademik kadroda da önemli isimler yer aldı. Atatürk Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ömer Kara, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nden Prof. Dr. Metin Özdemir, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yaşar Yiğit, Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Prof. Dr. Halit Çalış gibi isimler görev alarak Din İşleri Yüksek Kurulu'nda yerlerini aldılar. Ayrıca, Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. İhsan Çapcıoğlu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden Doç. Dr. Yüksel Salman, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı ve diğer üniversitelerden akademisyenler de atandı.

Görevden Almalar ve Yeni İsimler

Yapılan atamalarla birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bazı görevden almalar da gerçekleşti. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Kadir Dinç, Selim Argun ve İbrahim Hilmi Karslı gibi isimler görevlerinden alındı. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir ve diğer yönetici pozisyonlarındaki isimler de yeni atamalara dahil edildi. Başkanlık kadrosuna, Hüseyin Hazırlar, Hafiz Osman Şahin, Fatih Mehmet Karaca, Hatice Boynukalın Şenkardeşler gibi yeni isimler getirildi.

Bu büyük değişim, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gelecekteki çalışmalarında ne gibi yenilikler getireceği konusunda dikkatleri üzerine çekiyor. Diyanet’in yönetim yapısındaki bu dönüşüm, din hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sunulması amacıyla gerçekleştirilmekte olup, toplumda önemli bir yankı bulması bekleniyor.