Dışişleri Bakanlığı'nda Yeni Atama: Musa Kulaklıkaya'nın Bakan Yardımcılığı Görevi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, Dışişleri Bakanlığı’nda önemli bir atama gerçekleşti. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapan Musa Kulaklıkaya, Dışişleri Bakan Yardımcılığına getirildi. Bu değişim, bakanlık içinde üst düzey görev dağılımında yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.

Musa Kulaklıkaya'nın Kariyer Yolculuğu

Musa Kulaklıkaya, 1965 yılında Konya’da dünyaya geldi. Eğitim hayatına Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde lisans programını tamamlayarak başladı. Ardından Londra Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan Kulaklıkaya, uluslararası ilişkiler alanında doktora çalışmalarına da devam etti. Bu akademik birikimi, onun diplomasi kariyerinde önemli bir temel oluşturdu.

Kariyerine Devlet Planlama Teşkilatı’nda başlayan Kulaklıkaya, 1990’lı yıllardan itibaren çeşitli devlet kurumlarında farklı görevlerde yer aldı. 2000’li yılların başında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi ve bu dönemde Hakan Fidan’ın yardımcılığını üstlenerek önemli deneyimler edindi. Kulaklıkaya, daha sonra Türkiye’nin Nijer Büyükelçisi olarak görev yaparak, uluslararası diplomasi alanında tecrübesini pekiştirdi.

Dışişleri Bakan Yardımcılığına Terfi

Son olarak, İslam İşbirliği Teşkilatı’nda (İİT) İdari ve Mali İşler Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev alan Musa Kulaklıkaya, 6 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan bir kararname ile Dışişleri Bakan Yardımcılığına atandı. Bu atama, Türkiye’nin uluslararası diplomasi alanındaki stratejilerini daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Kulaklıkaya’nın geniş birikimi ve uluslararası deneyimi, Dışişleri Bakanlığı’nın gelecekteki projelerine önemli katkılarda bulunması bekleniyor.