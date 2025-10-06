Dolar
41,6989 %0,24
Euro
48,8127 %0,45
Gram Altın
5.295,94 % 1,65
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayınlandı

Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayınlandı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayınlandı
Okunma Süresi: 2 dk

Dışişleri Bakanlığı, bünyesinde çalıştırmak üzere 22 sözleşmeli bilişim personeli alımına yönelik resmi ilanı yayımladı. Bu ilan, bilişim alanında kariyer yapmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Adaylar için başvurular, 6 Ekim 2023 tarihinde başlayacak ve 20 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecek. İlanın detayları, başvuru şartları ve başvuru süreci hakkında bilgi almak isteyenler için önemli unsurları içeriyor.

Başvuru Süreci ve Tarihleri

Dışişleri Bakanlığı’na bağlı olarak çalışmak isteyen adaylar, başvurularını 6-20 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek. Bu süreçte, adayların gerekli belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlamaları ve belirtilen tarihlerde başvurularını yapmaları önem taşıyor. Başvurular, Bakanlığın resmi web sitesi üzerinden yapılacak ve adayların dikkatli bir şekilde yönergeleri takip etmesi bekleniyor.

Başvuru Şartları

Başvuruda bulunmak isteyen adayların bazı kriterleri karşılaması gerekiyor. Öncelikle, KPSSP3 puanı olmayan veya sonuç belgesini sunmayan adaylar için KPSSP3 puanı 70 olarak değerlendirilecek. Bunun yanı sıra, yabancı dil puanı olmayan veya sonuç belgesini ibraz etmeyen adaylar için de yabancı dil puanı 0 olarak kabul edilecek. Bu durum, adayların değerlendirilmesinde önemli bir etken olacak.

Dışişleri Bakanlığı’nın bu alım ile bilişim teknolojileri alanında uzmanlaşmış ve yetkin personel istihdam etmeyi hedeflediği ifade ediliyor. Alım süreci, bilişim sektöründe kariyer hedefleyenler için önemli bir adım sunarken, aynı zamanda devlet kurumlarında çalışma imkanını da beraberinde getiriyor. Adayların, başvurularını zamanında yaparak bu fırsatı değerlendirmeleri öneriliyor.

#Dışişleri Bakanlığı
#Seohaber
#Sözleşmeli Personel Alımı
#Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru
#Dışişleri Bakanlığı Personel Alımı
Özdemir’den Kayseri Lisesi’ne ‘İstiklal Madalyası’ Teklifi
Özdemir’den Kayseri Lisesi’ne ‘İstiklal Madalyası’ Teklifi
#Politika / 06 Ekim 2025
Survivor 2026'nın İlk Yarışmacısı Belli Oldu
Survivor 2026'nın İlk Yarışmacısı Belli Oldu
#Magazin / 06 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Japonya'nın İlk Kadın Başbakanı Olacak Sanae Takaichi Kimdir?
Japonya'nın İlk Kadın Başbakanı Olacak Sanae Takaichi Kimdir?
Gündem
AÖF Kayıt Yenileme 2025 Başladı: Kayıt Yenileme Nasıl Yapılır?
AÖF Kayıt Yenileme 2025 Başladı: Kayıt Yenileme Nasıl Yapılır?
TBMM’de 5G Testi: Mobil İndirme Hızı 1500 Megabite Ulaştı
TBMM’de 5G Testi: Mobil İndirme Hızı 1500 Megabite Ulaştı
Paul Onuachu Trabzonspor'un Gol Büyüsü
Paul Onuachu Trabzonspor'un Gol Büyüsü
Türkiye, Elektrik İletim Hatlarını Güçlendirmek İçin 750 Milyon Dolar Kredi Anlaşması İmzaladı
Türkiye, Elektrik İletim Hatlarını Güçlendirmek İçin 750 Milyon Dolar Kredi Anlaşması İmzaladı
MHP'li Baki Ersoy'dan Sertifikalı Tohum Destek Ödemeleri İçin Önerge
MHP'li Baki Ersoy'dan Sertifikalı Tohum Destek Ödemeleri İçin Önerge
Zayıflama İlacı Kullandığını Açıklayan Amy Schumer'in Yeni Görünümü Dikkat Çekti
Zayıflama İlacı Kullandığını Açıklayan Amy Schumer'in Yeni Görünümü Dikkat Çekti
Çanakkale'de NASA Space APPS Yarışması Düzenlendi
Çanakkale'de NASA Space APPS Yarışması Düzenlendi
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft