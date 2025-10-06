Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayınlandı

Dışişleri Bakanlığı, bünyesinde çalıştırmak üzere 22 sözleşmeli bilişim personeli alımına yönelik resmi ilanı yayımladı. Bu ilan, bilişim alanında kariyer yapmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Adaylar için başvurular, 6 Ekim 2023 tarihinde başlayacak ve 20 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecek. İlanın detayları, başvuru şartları ve başvuru süreci hakkında bilgi almak isteyenler için önemli unsurları içeriyor.

Başvuru Süreci ve Tarihleri

Dışişleri Bakanlığı’na bağlı olarak çalışmak isteyen adaylar, başvurularını 6-20 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek. Bu süreçte, adayların gerekli belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlamaları ve belirtilen tarihlerde başvurularını yapmaları önem taşıyor. Başvurular, Bakanlığın resmi web sitesi üzerinden yapılacak ve adayların dikkatli bir şekilde yönergeleri takip etmesi bekleniyor.

Başvuru Şartları

Başvuruda bulunmak isteyen adayların bazı kriterleri karşılaması gerekiyor. Öncelikle, KPSSP3 puanı olmayan veya sonuç belgesini sunmayan adaylar için KPSSP3 puanı 70 olarak değerlendirilecek. Bunun yanı sıra, yabancı dil puanı olmayan veya sonuç belgesini ibraz etmeyen adaylar için de yabancı dil puanı 0 olarak kabul edilecek. Bu durum, adayların değerlendirilmesinde önemli bir etken olacak.

Dışişleri Bakanlığı’nın bu alım ile bilişim teknolojileri alanında uzmanlaşmış ve yetkin personel istihdam etmeyi hedeflediği ifade ediliyor. Alım süreci, bilişim sektöründe kariyer hedefleyenler için önemli bir adım sunarken, aynı zamanda devlet kurumlarında çalışma imkanını da beraberinde getiriyor. Adayların, başvurularını zamanında yaparak bu fırsatı değerlendirmeleri öneriliyor.