DGS Ek Tercih Süreci Başlıyor: Tarihler Belli Olmaya Başladı

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandıktan sonra, üniversite hayali kuran ön lisans mezunları için ek tercih sürecinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. İlk yerleştirme sonuçları 8 Eylül 2025 tarihinde ilan edildi ve bu süreçte 103 bin 76 aday tercih yaptı. Yerleşen öğrenci sayısı ise 56 bin 634 olarak kaydedildi. Ancak, 19 bin 89 kontenjanın boş kalması, ek yerleştirme sürecinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

DGS Ek Tercih Kılavuzu Yayınlanacak mı?

Adaylar, DGS ek tercih sürecinin nasıl işleyeceğine dair detayları öğrenmek için ÖSYM'nin resmi açıklamalarını bekliyor. DGS ek tercih kılavuzunun yayınlanma tarihi henüz kesinleşmemiş olsa da, bu kılavuzun 20 Ekim 2025 tarihinde erişime açılması bekleniyor. Adaylar, bu tarihten itibaren boş kalan kontenjanlar ve taban puanları hakkında bilgi sahibi olabilecekler.

Boş Kontenjanlar ve Taban Puanlar

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamalara göre, DGS tercih sonuçlarına göre alım yapan üniversitelerin boş kontenjanları ve taban puanları netleşmiş durumda. Adaylar, ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden DGS yerleştirme sonuçlarıyla ilgili en küçük ve en büyük puanları öğrenebilirler. Ayrıca, bu bilgiler doğrultusunda üniversitelerin kalan ek kontenjanları da detaylı bir şekilde sunulacak.

Adayların Beklentileri

DGS ek tercihlerinin, yerleşme şansı bulamayan adaylar için büyük bir fırsat sunduğu görülüyor. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından kesin boş kontenjanlar açıklanacak ve adaylar, tercihlerini yaparak lisans eğitimine başlama şansını yakalayacaklar. Ek tercih süreci, birçok aday için eğitim hayatında yeni bir kapı açma imkanı sunmakta.

Boş kalan kontenjanların ve taban puanlarının detayları, ek tercih kılavuzunda yer alacak. Bu süreç, adayların üniversite hayallerini gerçekleştirmeleri için önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor. Adaylar, DGS ek tercihleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için ÖSYM'nin resmi duyurularını takip etmeye devam edecekler.