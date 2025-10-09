Dolar
Gündem

CHP'de Oy Potansiyeli Artışı: ORC Anketi Sonuçları

CHP'de Oy Potansiyeli Artışı: ORC Anketi Sonuçları

Yayınlanma 14
14
CHP'de Oy Potansiyeli Artışı: ORC Anketi Sonuçları
Okunma Süresi: 2 dk

Son dönemde Türkiye'deki siyasi iklimde önemli değişimlerin yaşandığı bir dönemde, ORC Araştırma tarafından gerçekleştirilen anket çalışması dikkatleri üzerine çekti. 28-30 Eylül tarihleri arasında 26 ilde toplam 3.830 kişiyle yapılan araştırma, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) için ümit verici sonuçlar ortaya koydu. Anket sonuçlarına göre, CHP'nin oy potansiyelinin yükseldiği, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) ise 40 barajında zorlandığı gözlemlendi.

CHP'nin Yükselişi ve AKP'nin Düşüşü

ORC'nin anketinde CHP, %45,2 oy potansiyeli ile birinci sırada yer alırken, AKP %39,2 ile ikinci sırada kaldı. Bu sonuçlar, CHP'nin son yıllarda elde ettiği destek seviyesinin artış gösterdiğini ve seçmenler arasında daha güçlü bir konumda olduğunu ortaya koyuyor. MHP, %21,3 oy potansiyeli ile üçüncü sırada yer alırken, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) %13 ile dördüncü sırada yer aldı.

Diğer Partilerin Durumu

Anket verilerine göre, İYİ Parti %12,1, Zafer Partisi ise %11,9 oy potansiyeline ulaştı. Yeniden Refah Partisi (YRP) %9,8, Saadet Partisi %9,2 seviyesinde ölçüldü. Diğer partilerin oy potansiyelleri ise Yenilik Partisi (YMP) %10,5, Anavatan Partisi (A Parti) %8,8, Büyük Birlik Partisi (BBP) %6,9 ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) %5,9 olarak belirlendi. Bu veriler, önümüzdeki seçim sürecinde seçmen eğilimlerinin nasıl şekilleneceği konusunda önemli ipuçları sunuyor.

Seçim Sürecinde Beklentiler

Ankette katılımcılara yöneltilen "Bu partiye oy verme ihtimaliniz nedir?" sorusuna verilen yanıtlar, partilerin mevcut destek düzeylerini ve potansiyel artış sınırlarını net bir şekilde ortaya koydu. Özellikle CHP'nin yükselişi, muhalefet partileri arasında yeni bir dinamizm yaratma potansiyeli taşıyor. Öte yandan, ORC Araştırma'nın 25 Eylül'de yayımladığı bir başka anket, CHP seçmeninin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yerine 'kayyum' Gürsel Tekin'i il başkanı olarak görmek istediğini öne sürmüştü. Bu durum, CHP içindeki tartışmaların ve değişim taleplerinin de bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

