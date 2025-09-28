CHP, TBMM'nin 1 Ekim Açılışını Boykot Edecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Deniz Yücel, 1 Ekim Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda gerçekleştirilecek özel oturumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasını boykot edeceklerini duyurdu. Bu açıklama, CHP'nin 22’nci Olağanüstü Kurultayı sonrası gerçekleştirilen Parti Meclisi (PM) toplantısında yapıldı.

Parti Meclisi Toplantısı ve MYK Üyeleri

CHP Lideri Özgür Özel, PM toplantısında Merkez Yürütme Kurulu (MYK) listesini sunarak, önceden görevde olan MYK üyelerinin görevlerine devam etme kararını aldı. PM'nin güvenoyuyla alınan bu karar, partinin iç yapısındaki istikrarı koruma amacını taşıyor. Yücel, toplantı sonrası yaptığı açıklamada CHP’nin 1 Ekim'deki Meclis açılışına katılım konusundaki tutumunu da net bir şekilde ifade etti.

CHP'nin 1 Ekim Açılışına Yaklaşımı

Deniz Yücel, Meclis açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşılanmaması gerektiğini vurgulayarak, "Bugün millet iradesi 188 gündür tutsak. CHP'li 17 belediye başkanı, bir parti meclisi üyemiz, geçmiş dönem milletvekilimiz ve birçok bürokrat tutsak durumda. Böyle bir siyasi ortamda Cumhurbaşkanı’nı ne oturarak ne de ayakta karşılayabiliriz. O yüzden Meclis açılışında kendisini ne karşılayacağız ne de uğurlayacağız," dedi. Bu açıklama, CHP'nin siyasi duruşunu ve mevcut durumu eleştiren bir tavır sergilediğini gösteriyor.

Resepsiyon ve Tören Katılımı

Yücel’in ifadelerine göre, CHP grubu Erdoğan’ın özel oturumdaki konuşmasını dinlemeyecek. Ancak, CHP'li yöneticilerin 1 Ekim’de Atatürk Anıtı'ndaki törene katılması bekleniyor. Ayrıca, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un ev sahipliğinde akşam yapılacak olan resepsiyona katılımın, milletvekillerinin bireysel tercihlerine bırakıldığı belirtildi. CHP’li milletvekillerinin özel oturumda Kurtulmuş’un açılış konuşması sırasında salonda bulunmaları ve Erdoğan’ın girişi öncesinde salondan ayrılmaları planlanıyor.

Gölge Kabine'nin Durumu

PM’nin aldığı karara göre, CHP’de "Gölge Kabine" olarak adlandırılan 16 parti yetkilisinin görevleri devam edecek. Devam eden MYK üyelerinin görevleri arasında Özgür Özel Genel Başkan, Selin Sayek Böke Genel Sekreter, Ensar Aytekin Yurtiçi ve Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak yer alıyor. CHP’nin yeni dönemdeki hedefleri ve stratejileri merakla bekleniyor.