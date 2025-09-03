CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ferdi Zeyrek’in Kızı Nehir’in Üniversite Kayıt İşlemlerine Destek Oldu

Nehir Zeyrek, Babasının İzinden Yürüyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek’in üniversite kayıt işlemlerine katıldı. Bu özel an, hem babasının mirasını yaşatmak isteyen genç bir öğrencinin üniversite yolculuğuna adım atmasını hem de toplumsal dayanışmanın önemini vurguladı.

Yeditepe Üniversitesi'nde Kayıt İşlemleri

Nehir Zeyrek, mimarlık alanında eğitim almak üzere Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni tercih etti. Kayıt günü üniversiteye gelen Özgür Özel, genç öğrencinin yanında olarak ona destek oldu. Rektör Prof. Dr. Mehmet Durman ve üniversite heyeti tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Özel, aynı zamanda merhum Ferdi Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek ile de bir süre sohbet etti. Bu buluşma, aile için duygusal bir anı daha pekiştirdi.

Kayıt İşlemleri ve Özel Anlar

Özgür Özel, Öğrenci Kayıt İşlemleri Müdürlüğü'ne geçerek Nehir Zeyrek’in kayıt belgelerini bizzat tamamladı. İşlemler sırasında Zeyrek’in öğrenci belgesinde “öğrenci velisi” alanına imza atarak, onun üniversite hayatına ilk adımında yanında oldu. Bu destek, Nehir için unutulmaz bir anı oluşturdu. Kayıt sırasında Özgür Özel’e Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel de eşlik etti.

Özgür Özel'in Önceki Destekleri

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nehir Zeyrek’e yalnızca kayıt günü değil, aynı zamanda Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecinde de destek olmuştu. Geçtiğimiz dönem, Nehir Zeyrek’i Manisa’da Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına gireceği okula götürmüş ve sınav süresince okul çevresinde bekleyerek ailesine moral vermişti. Bu tür destekler, toplumda dayanışma ruhunu güçlendirmekte ve genç bireylerin eğitim hayatlarına daha sağlam adımlarla başlamalarına yardımcı olmaktadır.

Sonuç

Özgür Özel’in Nehir Zeyrek’e verdiği destek, sadece bir kayıt işlemi olmanın ötesinde; gençlerin eğitim yolculuklarında yanlarında olan bir toplumsal sorumluluğun tezahürü niteliğindedir. Bu tür olaylar, toplumun değerlerine ve dayanışma ruhuna ışık tutarak, gelecekteki nesillerin daha güçlü bir şekilde yetişmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.