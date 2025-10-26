Dolar
41,9404 %0,35
Euro
48,7934 %0,67
Gram Altın
5.545,35 % -0,50
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Çankırı'daki Güldürcek Barajı'nda Su Seviyesi Kritik Eşiği Aştı

Çankırı'daki Güldürcek Barajı'nda Su Seviyesi Kritik Eşiği Aştı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Çankırı'daki Güldürcek Barajı'nda Su Seviyesi Kritik Eşiği Aştı
Okunma Süresi: 2 dk

Çankırı il merkezi ile çevresindeki beş ilçe ve çeşitli beldelerin içme suyu ihtiyacını karşılayan Güldürcek Barajı'nda su seviyesi, son dönemdeki ciddi düşüşle birlikte yüzde 17,25 seviyesine geriledi. Bu durum, bölge sakinleri arasında 50 yılı aşkın bir süredir yaşanan en büyük kuraklık olarak kaydediliyor.

Barajdaki Doluluk Oranı Hızla Düşüyor

Güldürcek Barajı, Çankırı merkezinin yanı sıra Orta, Şabanözü, Eldivan ve Kurşunlu ilçeleri, Kalfat, Yaylakent ve Dodurga beldeleri ile bazı köylerin içme suyu ihtiyacını karşılamaktadır. Ancak, mevsimsel şartlar ve azalan yağış miktarları nedeniyle barajdaki su seviyesi kritik bir noktaya ulaştı. Devlet Su İşleri (DSİ) yetkililerinin verdiği bilgilere göre, barajdaki doluluk oranı 5 Temmuz'da yüzde 26,86 olarak ölçülürken, 25 Ekim itibarıyla bu oran yüzde 17,25'e kadar düştü.

Bölge Halkının Endişeleri Artıyor

Baraj çevresinde yaşayan Kayıören köyü sakinlerinden 65 yaşındaki Osman Asan, bu durumu büyük bir üzüntüyle karşıladığını ifade etti. Asan, "Burada eskiden Karga köyü vardı; camisi, köy odaları hepsi suyun altında kalmıştı. 50-55 yıldır buraya gelirken böyle bir kuraklıkla karşılaşmadım. Baraj suları yüzde 80'den fazla çekildi" diye konuştu. Asan, barajın su seviyesinin geçmişteki yüksekliğine atıfta bulunarak, "Yukarıda İncecik köyü vardı, barajın suyu oraya kadar çıkardı. Şimdi ise eski köyümüzün altına kadar çekilmiş durumda" şeklinde ekledi.

Su Tasarrufu Çağrısı

Bölge halkı, su kaynaklarının korunması adına yetkililere ve tüm vatandaşlara tasarruflu bir şekilde su kullanma çağrısında bulunuyor. Su seviyesindeki bu ani düşüş, bölgedeki su tedarik sorunu konusunda ciddi endişelere yol açarken, yerel yönetimlerin ve ilgili kurumların bu durumu önlemek adına önlem alması gerektiği düşünülüyor.

#Çankırı
Koma Amed Diyarbakır Konseri: 30 Yıl Aradan Sonra Yeniden Sahne Aldı
Koma Amed Diyarbakır Konseri: 30 Yıl Aradan Sonra Yeniden Sahne Aldı
#Gündem / 26 Ekim 2025
Instagram Çiziktirme Nasıl Yapılır? Açma ve Kapatma Linki
Instagram Çiziktirme Nasıl Yapılır? Açma ve Kapatma Linki
#Gündem / 25 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Mesajı: "Hiçbir Yerde Türkiye'siz Bir Denklem Kurulamıyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Mesajı: "Hiçbir Yerde Türkiye'siz Bir Denklem Kurulamıyor"
Gündem
Memur Maaş Zammı Hesabı: Ocak 2026 En Düşük Memur Maaşı ve Zam Oranı
Memur Maaş Zammı Hesabı: Ocak 2026 En Düşük Memur Maaşı ve Zam Oranı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı'nda Açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı'nda Açıklamalar
Sima Tarkan'dan Cinsiyet Partisine Gizlilik Sözleşmesi
Sima Tarkan'dan Cinsiyet Partisine Gizlilik Sözleşmesi
Trakya Roket Takımı'ndan Yüksek İrtifa Hedefi
Trakya Roket Takımı'ndan Yüksek İrtifa Hedefi
Real Madrid'den Kenan Yıldız'a Çılgın Teklif Hazırlığı
Real Madrid'den Kenan Yıldız'a Çılgın Teklif Hazırlığı
Türkiye'ye 2 Ülkeden 34 Eurofighter Uçağı Geliyor
Türkiye'ye 2 Ülkeden 34 Eurofighter Uçağı Geliyor
AK Parti İstanbul'da Oy Oranını Açıkladı: Abdullah Özdemir Canlı Yayında Bilgileri Paylaştı
AK Parti İstanbul'da Oy Oranını Açıkladı: Abdullah Özdemir Canlı Yayında Bilgileri Paylaştı
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft