Çankırı'daki Güldürcek Barajı'nda Su Seviyesi Kritik Eşiği Aştı

Çankırı il merkezi ile çevresindeki beş ilçe ve çeşitli beldelerin içme suyu ihtiyacını karşılayan Güldürcek Barajı'nda su seviyesi, son dönemdeki ciddi düşüşle birlikte yüzde 17,25 seviyesine geriledi. Bu durum, bölge sakinleri arasında 50 yılı aşkın bir süredir yaşanan en büyük kuraklık olarak kaydediliyor.

Barajdaki Doluluk Oranı Hızla Düşüyor

Güldürcek Barajı, Çankırı merkezinin yanı sıra Orta, Şabanözü, Eldivan ve Kurşunlu ilçeleri, Kalfat, Yaylakent ve Dodurga beldeleri ile bazı köylerin içme suyu ihtiyacını karşılamaktadır. Ancak, mevsimsel şartlar ve azalan yağış miktarları nedeniyle barajdaki su seviyesi kritik bir noktaya ulaştı. Devlet Su İşleri (DSİ) yetkililerinin verdiği bilgilere göre, barajdaki doluluk oranı 5 Temmuz'da yüzde 26,86 olarak ölçülürken, 25 Ekim itibarıyla bu oran yüzde 17,25'e kadar düştü.

Bölge Halkının Endişeleri Artıyor

Baraj çevresinde yaşayan Kayıören köyü sakinlerinden 65 yaşındaki Osman Asan, bu durumu büyük bir üzüntüyle karşıladığını ifade etti. Asan, "Burada eskiden Karga köyü vardı; camisi, köy odaları hepsi suyun altında kalmıştı. 50-55 yıldır buraya gelirken böyle bir kuraklıkla karşılaşmadım. Baraj suları yüzde 80'den fazla çekildi" diye konuştu. Asan, barajın su seviyesinin geçmişteki yüksekliğine atıfta bulunarak, "Yukarıda İncecik köyü vardı, barajın suyu oraya kadar çıkardı. Şimdi ise eski köyümüzün altına kadar çekilmiş durumda" şeklinde ekledi.

Su Tasarrufu Çağrısı

Bölge halkı, su kaynaklarının korunması adına yetkililere ve tüm vatandaşlara tasarruflu bir şekilde su kullanma çağrısında bulunuyor. Su seviyesindeki bu ani düşüş, bölgedeki su tedarik sorunu konusunda ciddi endişelere yol açarken, yerel yönetimlerin ve ilgili kurumların bu durumu önlemek adına önlem alması gerektiği düşünülüyor.