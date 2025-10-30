Çanakkale Boğazı'nda Arızalanan Yük Gemisi Güvenli Bölgeye Demirledi

Çanakkale Boğazı'nda meydana gelen makine arızası, 75 bin 650 ton kömür yükü taşıyan Eternal Bright isimli yük gemisinin güvenli bir şekilde demirlemesini sağladı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, geminin durumu hakkında güncel bilgiler paylaştı.

Arıza Detayları ve Müdahale Süreci

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Eternal Bright isimli geminin Rusya’dan Çanakkale Karabiga’ya seyir halindeyken Çanakkale Boğazı'nın Kepez önlerinde makine arızası yaşadığı belirtildi. 224 metre uzunluğundaki geminin, Kıyı Emniyeti'nin Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda kılavuz kaptan eşliğinde güvenli bir şekilde Karanlık Liman’a demirletildiği kaydedildi.

Kurtarma Operasyonu ve Güvenlik Önlemleri

Gemiye ulaşmak için KURTARMA-3 ve KURTARMA-19 römorkörlerinin kullanıldığı öğrenildi. Bu römorkörler, gemiyi yedekleyerek güvenli bir bölgeye ulaştırmak amacıyla hızlı bir şekilde devreye girdi. Kıyı Emniyeti, geminin güvenli bir şekilde tahliye edilmesinin yanı sıra çevresel risklerin de minimize edildiğini vurguladı.

Çanakkale Boğazı'ndaki Trafik Durumu

Çanakkale Boğazı, deniz trafiği açısından önemli bir geçiş yolu olup, bu tür arızalar deniz ulaşımını etkileyebilir. Kıyı Emniyeti, bu tür durumlarla ilgili önceden belirlenmiş planlar doğrultusunda hareket ederek, hem gemilerin güvenliğini sağlamakta hem de boğaz trafiğinin aksamadan devam etmesini temin etmektedir. Eternal Bright'ın durumu, denizcilik güvenliği açısından öncelikli bir konu olarak değerlendiriliyor.

Gemi ve mürettebatıyla ilgili detaylı incelemelerin yapılacağı belirtildi. Bu süreç, aynı zamanda benzer olayların önlenmesi amacıyla alınacak önlemleri de kapsayacak. Kıyı Emniyeti, olayla ilgili gelişmeleri takip ederek, kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecektir.