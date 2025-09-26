Dolar
Birleşik Krallık Sınırında 236 Bin Sahte Labubu Oyuncağı Ele Geçirildi

Birleşik Krallık Sınırında 236 Bin Sahte Labubu Oyuncağı Ele Geçirildi

Yayınlanma
14
Birleşik Krallık Sınırında 236 Bin Sahte Labubu Oyuncağı Ele Geçirildi
Okunma Süresi: 2 dk

Birleşik Krallık sınırında gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda, 236 bin sahte Labubu oyuncağı ele geçirildi. Yapılan testler, bu oyuncakların kanserojen kimyasallar barındırdığını ve çocuklar için ciddi boğulma riski taşıdığını ortaya koydu. Yetkililer, sahte oyuncakların sağlık açısından oluşturduğu tehlikelerin altını çizerken, bu durumun ebeveynler için önemli bir uyarı niteliği taşıdığını belirtti.

Ele Geçirilen Oyuncakların Durumu

Birleşik Krallık yetkilileri, bu yıl içinde toplamda 3,5 milyon sterlin değerinde sahte oyuncak ele geçirildiğini açıkladı. Resmi verilere göre, ele geçirilen bu oyuncakların yaklaşık yüzde 75’i, gerekli güvenlik testlerini geçemedi. Fikri Mülkiyet Ofisi’nin (IPO) yaptığı açıklamaya göre, toplamda ele geçirilen 259 bin sahte oyuncağın yüzde 90’ını, yani 236 binini, sahte Labubu bebekleri oluşturdu.

Kimyasal Tehditler ve Güvenlik Riskleri

Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen testlerde, ele geçirilen oyuncakların bazılarında yasaklı kimyasallar tespit edildi. Bu maddelerin çocuklar için kanser riski oluşturabileceği ve boğulma tehlikesine yol açabileceği vurgulandı. Özellikle bebekler ve küçük çocuklar için üretilen oyuncakların bu zararlı kimyasalları içerdiği belirtildi. IPO'nun uygulama müdür yardımcısı Helen Barnham, sahte oyuncakların paketlerinde gizlenen tehlikeleri gözler önüne serdi.

Ebeveynlerin Tercihleri Üzerine Yapılan Araştırma

IPO'nun yakın zamanda gerçekleştirdiği bir anket, oyuncak alıcılarının yüzde 92’sinin sahte ürünlerin farkında olduğunu gösteriyor. Ancak, bu kişilerin çoğu, alım yaparken güvenlikten çok maliyet tasarrufuna öncelik verdiğini ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 70’i maliyetin en önemli faktör olduğunu ifade ederken, yalnızca yüzde 27’si güvenliği önceliklendirdi.

Sahte Oyuncaklar, Gerçek Zararlar Kampanyası

Bu durumun farkında olan IPO, sahte oyuncakların çocuk sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekmek amacıyla “Sahte Oyuncaklar, Gerçek Zararlar” adlı bir farkındalık kampanyası başlattı. Kampanya, oyuncak perakendecileri, yerel konseyler ve influencer’lar ile işbirliği içinde yürütülüyor. Helen Barnham, ebeveynlere çocuk güvenliğinin her şeyden önce geldiğini hatırlatarak, “Lütfen çocuğunuzu test edici yapmayın” uyarısında bulundu. Bu kampanya aracılığıyla, sahte oyuncakların getirebileceği yıkıcı sonuçlar konusunda ebeveynlerin bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

