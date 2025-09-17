Dolar
Haberin Gündemi Gündem Bayrampaşa’da Kriz Sonrası İlk Adım: Yeni Başkan Vekili Seçimi Ne Zaman?

Bayrampaşa’da Kriz Sonrası İlk Adım: Yeni Başkan Vekili Seçimi Ne Zaman?

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun tutuklanmasının ardından yerine geçecek başkan vekili, 21 Eylül Pazar günü yapılacak seçimle belirlenecek.

Yayınlanma
14
Bayrampaşa’da Kriz Sonrası İlk Adım: Yeni Başkan Vekili Seçimi Ne Zaman?
Okunma Süresi: 1 dk

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun tutuklanmasının ardından yerine geçecek başkan vekilinin seçimi için tarih belli oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mutlu’nun rüşvet alma, ihaleye fesat karıştırma ve zimmet suçlarından tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Seçim 21 Eylül’de

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Bayrampaşa Belediye Meclisi’nin 21 Eylül 2025 Pazar günü saat 10.00’da toplanarak yeni başkan vekilini seçeceği bildirildi.

Seçim, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesi gereğince yapılacak.

#Yerel Seçim
#Bayrampaşa Belediyesi
#Hasan Mutlu
#Belediye Başkan Vekili Seçimi
#İstanbul Belediye Haberleri
#Belediye Meclisi
