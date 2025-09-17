Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde, Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonda Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da aralarında bulunduğu 26 kişi tutuklandı. Söz konusu soruşturma, "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamalarını kapsamaktadır.

Soruşturma Süreci

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyon sonucunda, Hasan Mutlu ile birlikte Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları ve Gündüz Kalkan, ayrıca Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı da gözaltına alındı. Bu süreçte, toplamda 45 kişi gözaltına alınarak Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Mahkeme Kararları

Adliye sürecinin ardından, sulh ceza hakimliği 36 kişinin işlemlerini tamamlayarak aralarından 20 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Bunun yanı sıra, 16 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, toplamda 9 kişinin daha sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı ve 6 kişi tutuklandı, 3 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Böylece, toplamda 26 kişi tutuklanırken, 19 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmış oldu.

Gözaltı ve İfade Süreci

Gözaltına alınan kişiler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alındıktan sonra, aralarında Hasan Mutlu’nun da bulunduğu 39 şüphelinin tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Soruşturma, örgütlü suçlar kapsamında yürütülmektedir ve kamuoyunu yakından ilgilendiren bu gelişmeler, Bayrampaşa Belediyesi'nin geleceği üzerinde de önemli etkiler yaratabilir.