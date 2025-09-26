Dolar
Başkan Erdoğan'dan ABD Dönüşü Terör Mesajı: Suriye'nin Geleceğinde Terör Örgütlerine Yer Yok

Başkan Erdoğan'dan ABD Dönüşü Terör Mesajı: Suriye'nin Geleceğinde Terör Örgütlerine Yer Yok

Yayınlanma
14
Başkan Erdoğan'dan ABD Dönüşü Terör Mesajı: Suriye'nin Geleceğinde Terör Örgütlerine Yer Yok
Okunma Süresi: 2 dk

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki temaslarının ardından ABD'den dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlayarak önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle Suriye'deki terör örgütlerinin varlığına yönelik sert mesajlar veren Erdoğan, Kıbrıs ve Akdeniz'deki gelişmelere dair de değerlendirmelerde bulundu.

Terör Örgütlerinin Suriye'deki Rolü

Başkan Erdoğan, Suriye'nin geleceği ile ilgili olarak, "Terör örgütlerinin Suriye'nin geleceğinde yeri yoktur" ifadesini kullandı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Birleşmiş Milletler oturumundaki konuşmasını dinleme fırsatı bulamadığını ancak dinleyenlerin olumlu geri dönüşler aldığını belirtti. Erdoğan, Suriye'nin uluslararası meşruiyetinin sağlanmasının önemine değinerek, bu yıl BM Genel Kurulu'na katılmalarının Suriye hükümeti için kritik bir adım olduğunu vurguladı. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, uluslararası toplumun da Suriye'deki barış ve istikrar için aktif rol alması gerektiğini kaydetti.

Akdeniz'deki İşbirlikleri ve Türkiye'nin Stratejisi

Gazetecilerin Mısır ile Türkiye arasındaki iyi ilişkilerin arttığına dikkat çekmeleri üzerine Başkan Erdoğan, iki ülke Deniz Kuvvetleri'nin Akdeniz'de gerçekleştirdiği ortak tatbikatın bölgesel güvenlik açısından önemli bir gösterge olduğunu belirtti. Türkiye'nin Akdeniz'deki kaynaklardan payını alacağını ve komşularıyla işbirliği yapma konusunda kararlı olduğunu ifade eden Erdoğan, bu konudaki tutumunun bölgedeki dengeleri değiştireceğini vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin yapım aşamasındaki uçak gemisi hakkında da bilgi vererek, projenin takip edildiğini ve tamamlanması için belirli bir zaman dilimi öngörülmediğini, ancak 1-2 yıl içerisinde bitirilmesinin hedeflendiğini aktardı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve İki Devletli Çözüm

Başkan Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki seçimler öncesinde, Türkiye'nin Kıbrıs politikası ile ilgili net bir duruş sergiledi. "Federasyon defteri bizim için artık kapanmıştır" diyen Erdoğan, Kıbrıs Türkü'nün ada üzerinde azınlık olmayı kabul etmeyeceğini ifade etti. İki devletli çözümün tek gerçekçi alternatif olduğunu ve bu tutumlarının değişmeyeceğini vurguladı. Kıbrıs Türk halkının en doğru seçimi yapacağına inandığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin her zaman Kıbrıs Türkü'nin yanında olacağını sözlerine ekledi.

