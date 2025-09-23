Balıkesir'de Deprem Hareketliliği: Hasarlı Binalara Girmeyin Uyarısı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından, bölgede binlerce artçı sarsıntı yaşanmaya devam ediyor. Son günlerde yaşanan 4.9 ve 4.5 büyüklüğündeki depremler, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bu durumu değerlendirerek, bölgedeki artçı depremlerin ve hasarlı binaların durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Deprem Fırtınası ve Artçı Sarsıntılar

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Sındırgı'da yaşanan depremlerin bir "deprem fırtınası" olarak nitelendirilebileceğini belirtti. Artçı sarsıntıların sayısının 10 bini geçtiğini ifade eden Sözbilir, "Sındırgı'nın güneyindeki dağlık alanda 2 gündür süren deprem hareketliliği, 10 Ağustos'taki ana şoktan sonra meydana gelen artçı şokların güneydoğuya doğru göç etmesiyle ilişkilidir. Bu durum, bölgedeki ölü fayların tetiklendiğini göstermektedir," dedi.

Yeni Fayların Haritalanması

Prof. Dr. Sözbilir, AFAD ile birlikte yürütülen arazi çalışmaları sonucunda Sındırgı'nın güneyindeki dağlık kesimde yeni fayların haritalandığını belirtti. Bu faylar arasında en önemlisinin Emendere Fay Zonu olduğunu vurgulayan Sözbilir, "Bu fay zonu, bölgedeki jeotermal sistemi kontrol eden bir yapı olarak, fay içindeki gözenek suyu basıncının sürekli değişmesine neden olmakta. Bu da, deprem aktivitesinin sürmesine katkıda bulunuyor," şeklinde konuştu.

Gelenbe Fay Zonu ve Enerji Transferi

Gelenbe Fay Zonu’nun da 4 büyüklüğüne varan depremler üreterek tetiklendiğini belirten Sözbilir, "Ancak artçı depremlerin önemli bir kısmı Gelenbe Fayı'nın batısına geçememiştir. Bu, Gelenbe Fayı’nın sistemde bir bariyer gibi davrandığını ve enerjiyi üzerinde biriktirdiğini göstermektedir," dedi. Bu durumun, stresin güneyde Manisa-Akhisar-Kırkağaç veya kuzeyde Balıkesir yönlerine transfer edilmesine yol açabileceği ifade edildi.

Hasarlı Binalar ve Güvenlik Uyarısı

Prof. Dr. Sözbilir, bölgedeki depremlerin devam etmesi nedeniyle hasarlı binalara girilmemesi gerektiğini vurguladı. "Resmi kurum ve kuruluşların direktifleri doğrultusunda hareket edilmesi hayati önem taşıyor. Hasarlı binalara girmekten kaçının," uyarısında bulundu. Bu açıklamalar, Sındırgı ve çevresindeki halk için büyük bir önem taşıyor ve güvenliğin ön planda tutulması gerektiğini gösteriyor.