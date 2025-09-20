Dolar
Balıkesir Emniyet Müdürü Şükrü Yaman Kimdir?

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde gerçekleştirilen atama ile Balıkesir Emniyet Müdürlüğü görevine Şükrü Yaman getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Atama Kararnamesi’nin yayımlandığını duyurdu. Bu atama ile birlikte 37 ilin emniyet müdürüne yeni görevler verilirken, 22 ilin emniyet müdürü de merkeze alındı. Balıkesir'de 2 Ağustos 2023 tarihinden bu yana görevde bulunan Hasan Yiğit ise Kahramanmaraş Emniyet Müdürü olarak atanmıştır.

Şükrü Yaman’ın Eğitim ve Kariyer Geçmişi

1969 yılında Ankara’da doğan Şükrü Yaman, aslen Çankırı’nın Ilgaz ilçesi İkikavak köyü nüfusuna kayıtlıdır. Eğitimine 1988 yılında Polis Koleji'nde başlamış ve ardından 1992 yılında Polis Akademisi'nden mezun olmuştur. Mezuniyetini takiben aynı yıl Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde göreve başlamıştır. Yaman, kariyerinin ilk önemli görevlerinden birini 1998–2001 yılları arasında Almanya’nın Hannover Başkonsolosluğu’nda misyon koruma amiri olarak yürütmüştür.

Türkiye’ye döndükten sonra Malatya ve Kastamonu illerinde çeşitli görevlerde bulunan Yaman, Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu’nda Öğretmen Emniyet Müdürü olarak da görev yapmıştır. Ardından, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcılığı görevine atanmıştır. Yaman, 2015 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi etmiş ve Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı ve Teftiş Kurulu’nda Polis Başmüfettişi olarak görev almıştır.

Uluslararası Deneyimi ve Son Görevleri

Şükrü Yaman, 2016-2019 yılları arasında Konya İl Emniyet Müdürü olarak görev yapmış, ardından 2019-2021 yıllarında Diyarbakır İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştır. Ayrıca, uluslararası alanda da önemli bir tecrübeye sahip olan Yaman, 2021-2023 yılları arasında Avusturya’nın başkenti Viyana’da İçişleri Müşaviri olarak Türkiye’yi temsil etmiştir. Son olarak, Balıkesir İl Emniyet Müdürü olarak atanan Yaman, yeni görevine başlamıştır.

Balıkesir'deki yeni atamasıyla birlikte, Şükrü Yaman'a Balıkesir Gazetesi olarak hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaman’ın, yeni görevinde ilimize katkı sağlayacak çalışmalara imza atması beklenmektedir.

