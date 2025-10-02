Dolar
41,6212 %0,23
Euro
48,7467 %0,44
Gram Altın
5.178,09 % 0,23
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Bakanlık Duyurdu: Boğulma Tehlikesi Nedeniyle Piyasadan Toplatıldı

Bakanlık Duyurdu: Boğulma Tehlikesi Nedeniyle Piyasadan Toplatıldı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Bakanlık Duyurdu: Boğulma Tehlikesi Nedeniyle Piyasadan Toplatıldı
Okunma Süresi: 2 dk

Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' aracılığıyla yaptığı son açıklamada, piyasada bulunan bir peluş anahtarlığın sağlık açısından ciddi bir risk taşıdığına dikkat çekti. Bu durum, özellikle çocuk kullanıcıları için endişe verici bir konu olarak öne çıkıyor. Bakanlık, söz konusu peluş anahtarlığın boğulma riski taşıdığını belirterek, hem satışını yasakladı hem de ürünün piyasadan toplatılması yönünde karar aldı.

Piyasadan Toplatılan Ürün Hakkında Bilgiler

Açıklamada, peluş anahtarlığın güvenlik testleri sonucunda tehlikeli parçalar içerdiği ve bu parçaların hava akışını engelleyerek boğulma riskine neden olabileceği ifade edildi. Bu tür oyuncakların çocuklar üzerindeki potansiyel tehlikeleri göz önünde bulundurulduğunda, bakanlık tarafından yapılan bu uyarı büyük önem taşıyor. Ebeveynlerin, ellerinde bu oyuncaktan bulunduran çocukları için derhal önlem alması gerektiği vurgulanıyor.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi ve Toplatma Süreci

Ticaret Bakanlığı'nın 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi', tüketicilerin sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla oluşturulmuş bir platformdur. Bu sistem, piyasada yer alan ve sağlık riski taşıyan ürünleri tespit ederek kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Bakanlık, bu tür ürünlerin toplatılması için gerekli adımları atarak, halk sağlığını koruma konusundaki kararlılığını sürdürmektedir.

Bu bağlamda, peluş anahtarlığın sahiplerinin ürünü derhal imha etmeleri gerektiği belirtildi. Ebeveynlerin, çocukları için güvenli oyuncaklar seçmeleri ve bilinçli alışveriş yapmaları gerektiği, yapılan bu uyarılarla bir kez daha hatırlatılmış oldu. Tüketicilerin güvenliği, Ticaret Bakanlığı'nın öncelikli hedeflerinden biri olarak dikkat çekiyor. Bu tür önlemler, gelecekte benzer sağlık risklerinin önlenmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

#Gündem
#Sağlık Riski
#Ticaret Bakanlığı
#Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi
#Boğulma Riski
#Peluş Anahtarlık
#Ürün Kalitesi
Ziraat Bankası Emekli Promosyon Miktarı: 2025 Ziraat Bankası Emekli Promosyon Ödemeleri Ne Kadar?
Ziraat Bankası Emekli Promosyon Miktarı: 2025 Ziraat Bankası Emekli Promosyon Ödemeleri Ne Kadar?
#Gündem / 02 Ekim 2025
Bakan Tekin: "İnsan Hakları Mahkemeleri, Daha Ne Olacak Ki Müdahale Etsinler?"
Bakan Tekin: "İnsan Hakları Mahkemeleri, Daha Ne Olacak Ki Müdahale Etsinler?"
#Politika / 02 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Türkiye, Alıkonulan Vatandaşları İçin Devrede
Türkiye, Alıkonulan Vatandaşları İçin Devrede
Gündem
Açık Lise Sınavları Ne Zaman? AÖL 1. Dönem Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme Son Başvuru Günü
Açık Lise Sınavları Ne Zaman? AÖL 1. Dönem Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme Son Başvuru Günü
Devrilen Ağacın Altında Kalan İbrahim Yıldız İçin Yeni Gelişmeler
Devrilen Ağacın Altında Kalan İbrahim Yıldız İçin Yeni Gelişmeler
Instagram Bizi Dinliyor mu? Adam Mosseri Açıklamalarda Bulundu
Instagram Bizi Dinliyor mu? Adam Mosseri Açıklamalarda Bulundu
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'ın Kırığı Tespit Edildi
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'ın Kırığı Tespit Edildi
Tüketiciyi Yanıltan Tanıtımlar İçin 9 Ayda 189 Milyon Lira Ceza Kesildi
Tüketiciyi Yanıltan Tanıtımlar İçin 9 Ayda 189 Milyon Lira Ceza Kesildi
İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir Boşanma Kararı Aldı
İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir Boşanma Kararı Aldı
Antalya'da Yaya Geçidinde Ölümle Sonuçlanan Kaza: Sürücüye Para Cezası Verildi
Antalya'da Yaya Geçidinde Ölümle Sonuçlanan Kaza: Sürücüye Para Cezası Verildi
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft