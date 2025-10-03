Bakan Tunç: İsrailli Soykırımcılar İnsanlık Huzurunda Hesap Verecekler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Selimiye Meydanı'nda düzenlenen İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Filistin'deki insanlık dramına dikkat çekti. Tunç, "İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de bir soykırım suçu işliyor ve bu durum uluslararası hukukun ihlali anlamına geliyor," şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Filistin Üzerindeki Politikaları

Bakan Tunç, İsrail'in Filistin topraklarında uzun yıllardır uyguladığı soykırım politikalarına vurgu yaparak, "İsrail, 100 yıldan beri Filistinlileri topraklarından sürmek için sistematik bir politika izliyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yüzlerce kararı var; fakat bu kararların hiçbirine riayet etmiyor," dedi. Tunç, 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıların bir insanlık suçu olduğunu ifade etti.

Küresel Sumud Filosu'na Destek

Filistin'deki insani duruma dikkat çeken Tunç, Küresel Sumud Filosu'na yardım götüren aktivistlerin İsrail tarafından hedef alındığını belirtti. "Dünyanın gözü önünde soykırım suçu işleniyor. Bu durumu durdurmak için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerekiyor," diye ekledi.

Uluslararası Hukukun İşleyişi

Uluslararası kuruluşların İsrail'e yönelik aldığı hukuki kararların uygulanmadığını vurgulayan Tunç, bu durumun uluslararası hukukun etkisiz hale geldiğini gösterdiğini ifade etti. "Bu, insanlık için büyük bir kayıp. Uluslararası mekanizmaların çalışmaması, insanlık vicdanını sokağa taşımaktadır," şeklinde konuştu. Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası hukukun işletilmesi çağrısını sürekli olarak dile getirdiğini belirtti.

Türkiye'nin Mazlumların Yanında Olduğu Vurgusu

Bakan Tunç, Türkiye'nin mazlumların yanında olmaya devam edeceğini ve "katliamcıları bir kez daha Edirne'den lanetliyorum" ifadesiyle duruşunu net bir şekilde ortaya koydu. "Bu soykırımın bir an önce durmasını temenni ediyorum. Soykırım suçluları bir gün insanlık huzurunda hesap vereceklerdir," dedi.

İşyurtları Fuarı ve Ceza Adaleti

İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın, ceza infaz kurumlarında hükümlülerin topluma kazandırılması açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirten Tunç, fuarın Türkiye'de farklı illerde düzenlendiğini ifade etti. "Ceza adaletinin amacı, toplumu suçtan korumak ve suçluların rehabilitasyonudur," diye ekledi. Bu bağlamda, cezaevlerinde eğitim faaliyetlerinin yanı sıra mesleki eğitimlerin de verildiğini vurguladı.

Eğitim ve Rehabilitasyon Çalışmaları

Ceza infaz kurumlarında hükümlülerin eğitimi konusunda Türkiye'nin birçok Avrupa ülkesine göre daha ileri konumda olduğunu belirten Tunç, "Hükümlülerin toplumla yeniden entegrasyonu için çalışıyoruz. Üretilen ürünlerin satışı, hem ülke ekonomisine katkı sağlıyor hem de hükümlülerin ailelerine destek oluyor," şeklinde konuştu.

Fuar, 54 ceza infaz kurumu ve işyurdu müdürlüklerinden yaklaşık 160 personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor. 5 gün boyunca ziyaret edilebilecek olan fuarda, el emeği ürünler geniş bir yelpazede sergileniyor. Bakan Tunç, fuarın ardından sergilenen ürünler hakkında bilgi aldı ve katılanlarla bir araya geldi.