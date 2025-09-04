Bakan Kurum'dan Elazığ’a 'Hemşehrilik' Teşekkürü

Elazığ Belediyesi'nden Fahri Hemşehrilik Beratı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Elazığ Belediye Meclisi tarafından 'Fahri Hemşehrilik Beratı' ile onurlandırıldı. Daha önce Hatay ve Malatya’nın da fahri hemşehrisi ilan edilen Kurum, bu kez de Elazığ'ın takdirine layık görüldü. Sosyal medya üzerinden Elazığlılara teşekkür eden Bakan Kurum, “Bu güzel şehre layık olmak için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Depremin Ardından Elazığ’a Destek

Murat Kurum, 24 Ocak 2020’de Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin hemen ardından, bölge halkının yanında olarak önemli bir rol üstlenmişti. Deprem sonrası yaraların sarılması ve şehrin yeniden inşa edilmesi için gösterdiği çabalar, Elazığ halkı tarafından takdirle karşılandı. Bu süreçte, Bakan Kurum'un liderliğinde gerçekleştirilen çalışmalar, bölgenin toparlanmasına büyük katkı sağladı.

Belediye Meclisi'nden Oy Birliğiyle Karar

Elazığ Belediye Meclisi, Bakan Kurum’a fahri hemşehrilik unvanı verilmesi ve isminin cadde, sokak veya bir parka verilmesi yönünde önerge sundu. Muhtelif partilerden gelen meclis üyelerinin de desteklediği bu önerge, oy birliği ile kabul edildi. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, bu kararı sosyal medya üzerinden kamuoyuna duyurarak, Bakan Kurum’a olan minnettarlığı ifade etti.

Bakan Kurum’un Teşekkürü

Bakan Kurum, Elazığ halkına yönelik yaptığı teşekkür mesajında, “Elazığ’ın kalbimizdeki yeri çok ayrı. Sokak sokak adımladığımız Elazığ'da, hemşehrilerimizle yeri geldi ağabey kardeş, yeri geldi ana oğul olduk” şeklinde duygularını dile getirdi. Ayrıca, “Bu güzel şehre layık olmak için çalışmaya devam edeceğiz” diyerek, Elazığ’a olan bağlılığını vurguladı.

Diğer Şehirlerdeki Fahri Hemşehrilik Unvanları

Bakan Murat Kurum, daha önce Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası Malatya ve Hatay büyükşehir belediyeleri tarafından da 'Fahri Hemşehrilik Beratı' ile onurlandırılmıştı. Bu unvanlar, Bakan Kurum’un Türkiye’nin afet sonrası yeniden inşası konusundaki kararlılığını ve bölgeye verdiği önemi pekiştiriyor.

Elazığ’ın, Hatay ve Malatya gibi önemli şehirlerle birlikte, Bakan Kurum’un destek çalışmalarında öncelikli olarak yer alması, bölge halkı için büyük bir umut kaynağı olmuştur. Bu tür iş birlikleri, Türkiye’nin afet sonrası dayanıklılığını artırma yolunda önemli adımlardır.