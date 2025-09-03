Bakan Kurum Duyurdu: Asrın Felaketinin Ardından 2 Yılda 300 Bin Konut Tamamlandı

Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Ardından Yeniden İnşa Çalışmaları Hız Kazandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden iki yıl geçmesinin ardından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen afet konutları inşaatı hız kesmeden devam ediyor. 11 ilde, toplam 174 ayrı alanda 3,481 şantiyede sürdürülen bu çalışmalar, depremzedelerin yeni evlerine kavuşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor. Bu süreçte 200 binden fazla mimar, mühendis ve işçi, depremden etkilenen şehirlerin yeniden inşası için yoğun çaba sarf ediyor.

Yıllık İnşaat Hızı ve Tamamlanan Projeler

Afet konutları, en sağlam zeminlerde ve şehirlerin tarihi ile kültürel dokusunu koruyacak şekilde inşa ediliyor. Günlük olarak 550 konut inşa edilme hedefiyle çalışmalar, 7/24 vardiya sistemi ile sürdürülüyor. Haziran ayından bu yana 54 bin 200 konut daha tamamlandı. 6 Eylül Cuma günü Malatya'da düzenlenecek olan "Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam" adlı törende, 300 bininci konutun anahtarının teslim edilmesi planlanıyor. Bu törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yer alacak.

Yeni Okullar ve Eğitim Yatırımları

Törenin bir diğer önemli boyutu da eğitim yatırımları olacak. 1.5 milyar TL’lik yatırımla tamamlanan 212 derslikli 12 yeni okul, hizmete açılacak. Böylece, deprem bölgesinde yapımı tamamlanan okul sayısı 56’ya ve toplam derslik sayısı 857’ye yükselecek. Ayrıca, 1,360 derslikli 85 okulun yeniden inşası ve 48 derslikli 6 okulun güçlendirme çalışmaları da sürüyor.

Deprem Bölgesinde Toplam Teslimat Sayıları Artıyor

Törende, 43 bin 727 konut, 4 bin 69 iş yeri ve 6 bin 404 köy evi olmak üzere toplam 54 bin 200 bağımsız bölüm daha teslim edilecek. Böylece, deprem bölgesinde toplam teslimat sayısı 304 bin 836'ya ulaşacak. Bu yıl sonuna kadar, 11 ilde toplam 358 bin 859 konut, 31 bin 307 iş yeri ve 62 bin 817 köy evi teslim edilmesi hedefleniyor.

Malatya İkizce, Türkiye’nin En Büyük Şantiyesi Olma Özelliği Taşıyor

Törenin yapılacağı Malatya, depremlerde ağır yıkıma uğradığından inşaat seferberliğinin önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Malatya İkizce’deki TOKİ şantiyesi, Türkiye’nin en büyük inşaat alanı olma özelliğine sahip. Burada, 35 etaptan oluşan projede toplam 28 bin 289 bağımsız bölüm inşa ediliyor. Bu kapsamda, 27 bin 628 konut ve 661 iş yeri yer alıyor. Bugüne kadar 11 bin 909 konut tamamlandı ve kalan konutların yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "300 bininci yuvamız tamam. Bir kez daha sevince, heyecana, umuda ortak oluyoruz" şeklinde ifade etti. Bu önemli adımlar, depremden etkilenen vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeyi ve yeniden inşa sürecine katkı sağlamayı amaçlıyor.