Haberin Gündemi Gündem 2026 Kurban Bayramı Tarihleri Belli Oldu

2026 Kurban Bayramı Tarihleri Belli Oldu

Yayınlanma
14
2026 Kurban Bayramı Tarihleri Belli Oldu
Okunma Süresi: 2 dk

2026 yılı Kurban Bayramı tarihleri, İslam dünyasında merakla bekleniyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram yaklaşırken tatil planları, kurbanlık fiyatları ve bayram hazırlıkları gündeme geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2026 dini günler takvimine göre, Kurban Bayramı'nın hangi tarihlerde kutlanacağı netleşti. Bu yıl Kurban Bayramı'nın ne zaman başlayacağı ve kaç gün süreceği soruları, birçok kişinin ilgisini çekiyor.

Kurban Bayramı Tarihleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi takvimine göre, 2026 yılı Kurban Bayramı arefesi 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Bayramın ilk günü ise 27 Mayıs Çarşamba olarak belirlenmiş durumda. Bu durumda Kurban Bayramı’nın tarihleri şu şekilde sıralanıyor:

  • Arefe Günü: 26 Mayıs 2026 Salı
  • 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba
  • 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe
  • 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma
  • 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

Kurban Bayramı toplamda 4 gün sürecek. Bu yıl bayram günlerinin hafta sonuna denk gelmesi, tatil süresinin uzamasına olanak tanıyabilir. Normal tarihler göz önüne alındığında, Kurban Bayramı'ndan dolayı tatil süresi, pazar günü de dahil olmak üzere toplamda 5,5 gün olarak hesaplanıyor. Eğer Pazartesi günü de resmi tatil olarak ilan edilirse, tatil süresi 9 güne kadar çıkabilir.

Bu tarihler, hem tatil planı yapmak isteyenler hem de dini vecibelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için önemli bir rehberlik sağlayacak. Kurban Bayramı'nın toplumsal ve ekonomik etkileri, her yıl olduğu gibi bu yıl da gündemde kalmaya devam edecek.

