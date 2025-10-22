Peker Açıkalın'ın Sağlık Durumu Gündemde

Türk televizyonunun sevilen isimlerinden Peker Açıkalın, özellikle "Avrupa Yakası" dizisindeki 'Gaffur' karakteri ile hafızalarda yer edindi. Uzun bir süredir sağlık sorunları ile gündeme gelen Açıkalın, geçtiğimiz yıl beyin kanaması geçirdiği iddialarıyla hayranlarını endişelendirmişti. Ancak son günlerde eşi Çilem Açıkalın'ın yaptığı bir paylaşım, sanatçının durumuna dair merakları yeniden alevlendirdi.

Sağlık Sorunları ve Yanlış Bilgilendirmeler

Peker Açıkalın, beyin kanaması geçirdiği ve bu nedenle konuşma yetisini kaybettiği yönündeki haberlerin ardından sosyal medya üzerinden açıklama yaparak, "Yazılan yanlış haberlere inanmayın, sağlığım yerinde. Konuşmamda ve yürümemde bir sakatlık yok." ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklama, hayranları arasında bir nebze olsun rahatlama sağlasa da, takipçileri oyuncunun sağlık durumu hakkında endişelerini dile getirmeye devam etti.

Hastane Paylaşımı ve Takipçilerinin Tepkisi

Nisan ayında, Peker Açıkalın’ın Instagram hesabından hastane odasında kanlı bir mendille verdiği poz, takipçileri arasında yeniden korku ve endişe yarattı. Bu paylaşım, sanatçının sağlık durumuna dair belirsizlikleri artırırken, hayranları Açıkalın için dualar etmeye başladı. Uzun bir süre sosyal medyada sessiz kalan oyuncunun durumu, eşi Çilem Açıkalın’ın son paylaşımlarıyla yeniden gündeme geldi.

Çilem Açıkalın'ın Destekleyici Paylaşımı

Peker Açıkalın’ın eşi Çilem Açıkalın, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımda, "Her şey yolunda" mesajını vererek, sanatçının sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Bu paylaşım, hayranları için sevindirici bir gelişme olarak karşılandı. Açıkalın’ın son durumu, hem ailesi hem de sevenleri tarafından yakından takip ediliyor.

Son dönemde yaşanan bu gelişmeler, Peker Açıkalın’ın hayranları arasında büyük bir ilgiyle izleniyor. Sanatçının sağlığına kavuşması için destek mesajları ve iyi dilekler, sosyal medya platformlarında artarak devam ediyor.