Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş: İslam Dünyası Acil Olarak Öze Dönüş Yapmalı

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Gaziantep'te düzenlenen bir forumda, İslam dünyasının karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmek için ilmi ve siyasi iş birliğinin artırılması gerektiğini vurguladı. Arpaguş, Müslümanların potansiyellerinin farkına varmalarının ve iç dinamiklerini güçlendirmelerinin önemine dikkat çekti.

İslam Dünyası İçin Önemli Bir Toplantı

Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve Şahinbey Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen "İslam Dünyası Nereye? Güçlü Bir Gelecek İçin Perspektif" temalı forum, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, sivil toplum örgütü temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla yapıldı. Forumda, İslam dünyasının karşılaştığı sorunlar ve olası çözüm önerileri ele alındı.

İslam Dünyasının Sorunları ve Çözüm Yolları

Forumda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, İslam coğrafyalarının çeşitli nedenlerle ağır müdahalelere maruz kaldığını belirterek, bu sorunların çözüm yollarının tartışılacağını ifade etti. Arpaguş, İslam dünyasının sahip olduğu miraslarının yeterince değerlendirilemediğini ve bu durumun sorunların yaşanmasına neden olduğunu söyledi. Ayrıca, uluslararası yapıların, hukuk sistemlerinin ve normların etkisinin azaldığını ve bu durumun dünya genelinde kaos ve kargaşaya yol açtığını dile getirdi.

Kendi Potansiyelini Keşfetmek

Arpaguş, mevcut durumun, Müslümanların sahip olduğu mirasların yeterince değerlendirilemediğini ve bunun ciddi zafiyetler doğurduğunu belirtti. İslam coğrafyasının karşılaştığı zorlukların marjinal gruplar ve terör örgütleri tarafından daha da derinleştirildiğini vurguladı. Arpaguş, İslam dünyasının yalnızlık ve çaresizlik hissi içinde olduğunu, bu durumdan kurtulmak için bir öze dönüş yolculuğuna ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Müslümanların, kendi imkan ve potansiyellerinin farkına vararak, yaşadıkları sorunlara Kur'an, sünnet ve medeniyet köklerinden çözüm bulmaları gerektiğini ifade etti.

Bilgi Üretimi ve İş Birliği

Arpaguş, İslam dünyasının bilgi üretme ve uygulama konularında daha aktif bir rol alması gerektiğini belirterek, bilgi üretimini kısıtlayan taklit alışkanlığından kurtulmanın önemini vurguladı. Ayrıca, İslam dünyasının ilmi, fikri, siyasi ve iktisadi alanlarda iş birliğini artırarak dış müdahalelere maruz kalmaktan kaçınabileceğini ifade etti.

Vali Çeber’in Vurguları

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, İslam dünyasının ilim ve bilim alanlarında kendini ispatlama zorunluluğuna dikkat çekti. Çeber, günümüzde kötülüğün simgesi haline gelen figürlerin Müslümanların teknolojik gelişimlerini göz ardı etmeleri gerektiğini belirtti. Vali Çeber, ülkelerin bu tür sorunlarla başa çıkabilmeleri için bilim ve teknolojide ilerlemeleri gerektiğini sözlerine ekledi.