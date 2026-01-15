Dolar
43,1991 %0.05
Euro
50,2564 %-0.1
Gram Altın
6.377,98 % -0,82
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Bakan Güler, Alman Mevkidaşı Pistorius ile Görüştü

Bakan Güler, Alman Mevkidaşı Pistorius ile Görüştü

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Bakan Güler, Alman Mevkidaşı Pistorius ile Görüştü
Okunma Süresi: 2 dk

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Berlin’deki resmi ziyaretinde Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile bir araya geldi. Bu önemli görüşme, iki ülke arasındaki savunma iş birliği ve güvenlik konularını ele almak amacıyla gerçekleştirildi. Görüşmenin, Türkiye-Almanya ilişkileri açısından stratejik öneme sahip olduğu belirtiliyor.

Askeri Törenle Karşılama

Bakan Güler, Berlin'deki Almanya Savunma Bakanlığı önünde, mevkidaşı Boris Pistorius tarafından askeri törenle karşılandı. Tören, iki ülkenin askeri birliklerinin katılımıyla gerçekleştirildi ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik bir sembol olarak değerlendirildi. Bu tür resmi karşılamalar, diplomatik ilişkilerin gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır.

Görüşmenin Detayları

Karşılama töreninin ardından, Güler ve Pistorius, Almanya Savunma Bakanlığı'nda bir görüşme gerçekleştirdi. İki bakanın gündeminde, bölgesel güvenlik meseleleri, savunma sanayi iş birliği ve uluslararası terörizme karşı ortak mücadele gibi konular yer aldı. Ayrıca, NATO çerçevesindeki iş birliğinin derinleştirilmesi de müzakere edilen önemli başlıklar arasında bulundu. Bu görüşme, iki ülkenin savunma alanındaki stratejilerini ve ortak projelerini daha da pekiştirme fırsatı sunuyor.

Görüşmenin ardından her iki tarafça yapılan açıklamalar, Türkiye ve Almanya'nın savunma alanındaki iş birliğinin artırılması yönündeki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Türkiye'nin stratejik konumu ve Almanya'nın askeri kapasitesi, iki ülke arasında daha derin bir iş birliği için önemli bir zemin oluşturuyor.

#Almanya
#Haberler
#Milli Savunma Bakanlığı
#Son Dakika Haberler
#Yaşar Güler
Döviz ve Kripto Para Kurları: 15 Ocak 2026
Döviz ve Kripto Para Kurları: 15 Ocak 2026
#Gündem / 15 Ocak 2026
İBB Davası Öncesi Çağlayan Adliyesi Yakınına Asılan Afiş Dikkat Çekti
İBB Davası Öncesi Çağlayan Adliyesi Yakınına Asılan Afiş Dikkat Çekti
#Gündem / 14 Ocak 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
İBB Soruşturmasında Yeni Gelişmeler: Gençlerin Sokak Gösterileri ve Çatışmalar
İBB Soruşturmasında Yeni Gelişmeler: Gençlerin Sokak Gösterileri ve Çatışmalar
Gündem
Cevahir Bayraktar Kimdir? Ufuk Bayraktar'ın Babası Merak Ediliyor
Cevahir Bayraktar Kimdir? Ufuk Bayraktar'ın Babası Merak Ediliyor
TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Karamık, AA'nın "Yılın Kareleri" Oylamasına Katıldı
TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Karamık, AA'nın "Yılın Kareleri" Oylamasına Katıldı
Eşref Rüya'nın Yıldızı Çağatay Ulusoy'un 17 Yıllık Geçmişi: 2009 Klip Görüntüleri Ortaya Çıktı
Eşref Rüya'nın Yıldızı Çağatay Ulusoy'un 17 Yıllık Geçmişi: 2009 Klip Görüntüleri Ortaya Çıktı
NASA'nın Mars'tan Örnek Getirme Misyonu İptal Edildi
NASA'nın Mars'tan Örnek Getirme Misyonu İptal Edildi
Ziraat Türkiye Kupası: Antalyaspor 0 - Gençlerbirliği 0 (İlk Yarı)
Ziraat Türkiye Kupası: Antalyaspor 0 - Gençlerbirliği 0 (İlk Yarı)
AB, Ukrayna'ya 90 Milyar Euro Kredi Sağlayacak
AB, Ukrayna'ya 90 Milyar Euro Kredi Sağlayacak
Buse Terim, Yeni Aşkını Sosyal Medyada Duyurdu
Buse Terim, Yeni Aşkını Sosyal Medyada Duyurdu
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft