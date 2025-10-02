AYEDAŞ-BEDAŞ Elektrik Kesintisi Sorgulama Ekranı: 2 Ekim 2025 İstanbul'da Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

İstanbul'da 2 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilecek planlı elektrik kesintileri ile ilgili detaylar, AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından açıklandı. İstanbullular, elektrik tedarikçileri aracılığıyla kesintilerin hangi ilçelerde ve hangi saatlerde yaşanacağını öğrenebiliyor. Bu kapsamda, İstanbul'un 22 ilçesinde belirli saat dilimlerinde elektrik verilemeyeceği bildirildi.

22 İlde Planlı Elektrik Kesintisi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre, 2 Ekim Perşembe günü İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasında bulunan toplam 22 ilçede elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintilerin nedeni olarak bakım ve onarım çalışmaları gösteriliyor. Kesintiden etkilenecek ilçeler arasında Zeytinburnu, Sultangazi, Silivri, Sarıyer, Küçükçekmece, Kağıthane, Güngören, Gaziosmanpaşa, Fatih, Eyüpsultan, Esenyurt, Esenler, Çatalca, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Beşiktaş, Başakşehir, Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Avcılar ve Arnavutköy yer alıyor.

Elektrik Kesintisi Sorgulama İşlemleri

AYEDAŞ, Anadolu Yakası'ndaki kesinti ve arıza işlemleriyle ilgilenirken, BEDAŞ ise Avrupa Yakası'ndaki elektrik tedarik ve arızalarından sorumludur. İstanbullular, AYEDAŞ'ın resmi web sitesi üzerinden Anadolu Yakası'ndaki planlı elektrik kesintilerini sorgulayabilirler. Kesinti bilgilerine ulaşmak için AYEDAŞ'ın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

BEDAŞ ise elektrik kesintisi ve arıza bilgilerini, www.bedas.com.tr adresinde bulunan Planlı Kesintiler bölümünden veya BEDAŞ 186 mobil uygulamasından kullanıcıların erişimine sunmaktadır. Ayrıca, planlı elektrik kesintileri hakkında SMS bilgilendirmesi almak isteyenler, BEDAŞ'a başvurarak bu hizmetten faydalanabilirler. Detaylı bilgi almak için BEDAŞ'ın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.