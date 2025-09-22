AUZEF Mezuniyete Üç Ders Sınavı Soruları ve Cevapları Ne Zaman Açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından düzenlenen mezuniyete üç ders sınavı, bugün gerçekleştirildi. Sınava, 6 Eylül 2025 tarihli mezuniyet için başvuru yapmamış olan öğrenciler katıldı. Sınavın soruları, cevapları ve sonuçlarının açıklanma tarihleri, adaylar tarafından merakla bekleniyor.

Sınav Süreci ve Başvurular

Mezuniyet için gerekli olan üç ders sınavına katılacak öğrencilerin başvuruları 8 Eylül Pazartesi'den 10 Eylül Çarşamba'ya kadar alındı. Sınavın uygulama tarihi ise 21 Eylül 2025 Pazar olarak belirlendi. Başvuruları kabul edilen öğrenciler, sınav tarihinden bir hafta önce sınav giriş belgelerini auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden temin edebilecekler. Bu belge, öğrencilerin sınav gününde gerekli olan resmi belgedir.

Sınav Sonrası Bilgilendirme

AUZEF mezuniyete üç ders sınavının soruları ve cevapları, sınavın tamamlanmasının ardından gün içinde erişime açılması bekleniyor. Sınav sonuçları ile ilgili ise henüz resmi bir tarih duyurusu yapılmamış durumda. Sınav sonuçları açıklandığında, detaylı bilgilerle birlikte gerekli bilgilendirmeler haberimizde yer alacaktır.

Öğrenciler, sınav ve sonuç süreçleri hakkında güncel bilgilere ulaşmak için resmi duyuruları takip etmelidir. AUZEF mezuniyet süreci, öğrencilerin akademik kariyerleri açısından büyük önem taşımaktadır ve bu nedenle sürecin her aşaması dikkatle izlenmelidir.