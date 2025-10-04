Athletic Bilbao - Mallorca Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

İspanya LaLiga'da bu haftanın merakla beklenen karşılaşmalarından biri olan Athletic Bilbao ile Mallorca arasında oynanacak olan maç için geri sayım başladı. İki takımın da sezonun başından bu yana gösterdiği performans, bu mücadelenin önemini arttırıyor. Athletic Bilbao'nun ev sahipliği yapacağı bu maçta, hem ev sahibi takım hem de konuk ekip için pek çok şey söz konusu. Peki, bu heyecan dolu karşılaşma ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, tüm detaylar.

Maç Tarihi ve Saati

Athletic Bilbao ile Mallorca arasındaki karşılaşma, 30 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Maç, yerel saatle 19:30'da başlayacak. Bu saat, hem yerel hem de uluslararası futbolseverler için önemli bir zaman dilimi oluşturuyor.

Karşılaşmanın Yayın Detayları

Bu önemli mücadele, Türkiye'deki futbolseverler için S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bu kanal, LaLiga maçlarını düzenli olarak yayınlamasıyla biliniyor ve futbolseverlerin büyük bir ilgisini çekiyor. Maç öncesi, taraftarlar ve spor yorumcuları tarafından yapılan analizler ise heyecanı daha da artırıyor.

Takımların Beklentileri

Athletic Bilbao, ev sahibi olmanın avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Takımın güçlü kadrosu, özellikle yıldız oyuncularının performansına bağlı. Öte yandan, Mallorca deplasmanda puan ya da puanlar alarak ligdeki konumunu sağlamlaştırmak istiyor. Zorlu bir mücadele olacağı kesin ve her iki takım da galibiyet için sahada maksimum çaba sarf edecek.

San Mamés Stadyumu'nda gerçekleşecek olan bu karşılaşma, LaLiga'nın en heyecan verici anlarından birine tanıklık edecek. Taraftarların yoğun ilgisi ve iki takımın da kazanma arzusu, maçın atmosferini daha da artıracak. Bu nedenle, futbolseverler için kaçırılmaması gereken bir mücadele olacak.