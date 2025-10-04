Dolar
41,6258 %0,43
Euro
48,8978 %0,71
Gram Altın
5.209,75 % 1,00
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Athletic Bilbao - Mallorca Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Athletic Bilbao - Mallorca Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Athletic Bilbao - Mallorca Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
Okunma Süresi: 2 dk

İspanya LaLiga'da bu haftanın merakla beklenen karşılaşmalarından biri olan Athletic Bilbao ile Mallorca arasında oynanacak olan maç için geri sayım başladı. İki takımın da sezonun başından bu yana gösterdiği performans, bu mücadelenin önemini arttırıyor. Athletic Bilbao'nun ev sahipliği yapacağı bu maçta, hem ev sahibi takım hem de konuk ekip için pek çok şey söz konusu. Peki, bu heyecan dolu karşılaşma ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, tüm detaylar.

Maç Tarihi ve Saati

Athletic Bilbao ile Mallorca arasındaki karşılaşma, 30 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Maç, yerel saatle 19:30'da başlayacak. Bu saat, hem yerel hem de uluslararası futbolseverler için önemli bir zaman dilimi oluşturuyor.

Karşılaşmanın Yayın Detayları

Bu önemli mücadele, Türkiye'deki futbolseverler için S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bu kanal, LaLiga maçlarını düzenli olarak yayınlamasıyla biliniyor ve futbolseverlerin büyük bir ilgisini çekiyor. Maç öncesi, taraftarlar ve spor yorumcuları tarafından yapılan analizler ise heyecanı daha da artırıyor.

Takımların Beklentileri

Athletic Bilbao, ev sahibi olmanın avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Takımın güçlü kadrosu, özellikle yıldız oyuncularının performansına bağlı. Öte yandan, Mallorca deplasmanda puan ya da puanlar alarak ligdeki konumunu sağlamlaştırmak istiyor. Zorlu bir mücadele olacağı kesin ve her iki takım da galibiyet için sahada maksimum çaba sarf edecek.

San Mamés Stadyumu'nda gerçekleşecek olan bu karşılaşma, LaLiga'nın en heyecan verici anlarından birine tanıklık edecek. Taraftarların yoğun ilgisi ve iki takımın da kazanma arzusu, maçın atmosferini daha da artıracak. Bu nedenle, futbolseverler için kaçırılmaması gereken bir mücadele olacak.

#Athletic Bilbao - Mallorca Maçı Ne Zaman
#Athletic Bilbao - Mallorca Maçı Saat Kaçta
#Athletic Bilbao - Mallorca Maçı Hangi Kanalda
Diyanet İşleri Başkanlığı’nda büyük değişim: Resmi Gazete’de yayımlandı
Diyanet İşleri Başkanlığı’nda büyük değişim: Resmi Gazete’de yayımlandı
#Gündem / 04 Ekim 2025
Korku Sinemasına Esin Kaynağı Olan Gerçek Hikayesi: Ed Gein Kimdir?
Korku Sinemasına Esin Kaynağı Olan Gerçek Hikayesi: Ed Gein Kimdir?
#Gündem / 04 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Ayşe Özdolay Kimdir? İlber Ortaylı’nın Eski Eşi Hakkında Bilgiler
Ayşe Özdolay Kimdir? İlber Ortaylı’nın Eski Eşi Hakkında Bilgiler
Gündem
Bakan Tunç: İsrailli Soykırımcılar İnsanlık Huzurunda Hesap Verecekler
Bakan Tunç: İsrailli Soykırımcılar İnsanlık Huzurunda Hesap Verecekler
Süper Lig’de milli ara kaç gün sürecek, lig hangi tarihte geri başlayacak?
Süper Lig’de milli ara kaç gün sürecek, lig hangi tarihte geri başlayacak?
Kasım ara tatili ne zaman, kaç gün sürecek?
Kasım ara tatili ne zaman, kaç gün sürecek?
ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar?
ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar?
Melikşah Şener Kimdir? Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Hakim Hayatını Kaybetti
Melikşah Şener Kimdir? Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Hakim Hayatını Kaybetti
Aynadaki Yabancı başlıyor! İlk bölümü ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?
Aynadaki Yabancı başlıyor! İlk bölümü ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?
Savunma Bakanı Güler, Moğolistan'da Fişek-İmla Montaj Hattı'nın Açılışını Yaptı
Savunma Bakanı Güler, Moğolistan'da Fişek-İmla Montaj Hattı'nın Açılışını Yaptı
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft