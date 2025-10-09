Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? Kasım 2025 Sınıflandırma Sonuçları Tarihi

Askerlik hizmetini yerine getirmek isteyen yükümlüler, 2025 Kasım sınıflandırma sürecinin sonuçlarını merakla bekliyor. Silahaltına alınacak yükümlüler, 31 Ağustos tarihine kadar askerlik hizmet tercihlerinde bulunarak celp tercihini yaptı. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Bu sorunun yanıtı, yükümlülerin sevk belgelerini alabilmeleri açısından büyük önem taşıyor.

Askerlik Yerlerinin Açıklanma Tarihi

Milli Savunma Bakanlığı, 2025 Kasım dönemine ilişkin askerlik yerlerini 27 Ekim 2025 tarihinde Türkiye.gov.tr adresi üzerinden duyuracak. Bu tarihten itibaren, yükümlüler kendilerine tahsis edilen askerlik yerlerini öğrenebilecekler. Ayrıca, sevk belgeleri, yükümlülerin sevk tarihinden 10 gün önce e-devlet üzerinden yayımlanacak.

Sevk Tarihleri ve Süreç

Yükümlüler için belirlenen sevk tarihleri de dikkatle takip edilmesi gereken bir konudur. Yedek subay ve astsubay adayları, 1. grup olarak 6 Kasım 2025 tarihinde silah altına alınacakken, grup erler 4 Aralık 2025 tarihinde sevk edilecek. Diğer grup erlerin ise 8 Ocak 2026 tarihinde silahaltına alınması planlanıyor. Askerlik görevini yerine getirecek olan bireyler, adresleri ve birlikleri arasındaki mesafeye göre yol ve iaşe ödemeleri alacak. Bu ödemelerin PTT kartı ile tahsil edileceği belirtiliyor.

Bedelli Askerlik Celp Dönemleri

Bedelli askerlik hizmetine başvurmuş olanlar için de celp dönemleri belirlenmiştir. Ekim 2025'teki celp döneminin terhis tarihi 7 Kasım 2025, Kasım 2025 döneminin terhis tarihi 6 Aralık 2025 ve Aralık 2025 döneminin terhis tarihi ise 4 Ocak 2026 olarak açıklanmıştır. Bu tarihler, yükümlülerin askerlik süreçlerini planlamalarına yardımcı olacaktır.