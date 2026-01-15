Askere Gitmeyenlerden 6.5 Milyar TL İdari Para Cezası Uygulandı

Türkiye'de askerlik hizmetini yerine getirmeyenler için uygulanan idari para cezaları dikkat çekici boyutlara ulaştı. 2023-2025 yılları arasında bakaya kalan yükümlülerden toplam 6.5 milyar TL tutarında para cezası tahsil edildi. Bu durum, özellikle 1929-1950 doğumlu olan kişilerin de aralarında bulunduğu büyük bir kesimin askerlik yükümlülüğünü yerine getirmediğini gözler önüne seriyor.

Bakaya Kalan Yükümlü Sayısı ve Dağılımı

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, Milli Savunma Bakanlığı’na verdiği yazılı soru önergesi ile son beş yıl içerisinde Türkiye genelinde bakaya kalan yükümlü sayısını sordu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in verdiği yanıtta, askerlik hizmetine dair işlemlerin Askeralma Kanunu ve Yönetmeliği çerçevesinde yürütüldüğü ifade edildi. Bakan Güler, sevk işlemleri yapılmasına rağmen birliğe katılmayanların bakaya durumuna düştüğünü belirtti. Yapılan açıklamada, son beş yılın ortalamasında bakaya kalan kişi sayısının 45 bin 447 olduğu vurgulandı.

Yaş Gruplarına Göre Dağılım

Bakan Güler'in verdiği bilgilere göre, bakaya durumunda bulunan yükümlülerin yüzde 1'inin 1929-1950 doğumlu olduğu, yüzde 76'sının 1951-2000 doğumlu ve yüzde 23'ünün ise 2001-2005 doğumlu kişilerden oluştuğu ifade edildi. Bu demografik dağılım, bakaya kalan yükümlülerin yaş gruplarını ve dolayısıyla askerlik hizmetiyle ilgili sorunları daha net bir şekilde anlamaya yardımcı oluyor.

İdari Para Cezalarının Uygulanması

2023-2025 yılları arasında bakaya kalan 117 bin 48 kişi hakkında idari para cezası verilmiş olup, toplamda 6 milyar 592 milyon 831 bin 672 lira tutarında bir ceza tahakkuk etmiştir. Bu cezaların uygulanması, Milli Savunma Bakanlığı tarafından düzenli olarak takip edilen yoklama kaçağı ve bakaya sayıları ile bağlantılıdır. Bakanlık, bu kapsamda yükümlülerin yaş, memleket ve ikamet gibi faktörleri göz önünde bulundurarak gerekli işlemleri yapmaktadır.

Ayrıca, bakaya durumuna düşen yükümlüler, sistemde kaydedilmekte ve kolluk kuvvetleri tarafından aranarak bilgilendirme mesajları gönderilmektedir. Bu uygulamalar, askerlik yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişilerle ilgili durumun daha da netleşmesini sağlamaktadır.