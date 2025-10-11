Asi Nehri'ni Su Sümbülleri Kapladı

Hatay'da, Lübnan'dan doğarak Suriye sınırını geçerek Türkiye'ye ulaşan Asi Nehri'nin bazı bölümleri, boyları 1 metreyi bulan su sümbülleriyle kaplanarak adeta görünmez hale geldi. Defne ve Samandağ ilçelerinde yoğunlaşan bu doğal güzellik, nehri çevreleyen alanlarda dikkat çekici bir manzara oluşturuyor.

Asi Nehri'nde Su Sümbüllerinin Etkisi

Asi Nehri, yaz aylarında su seviyesinin düşmesiyle birlikte su sümbüllerinin hızla yayıldığı bir akarsu olarak biliniyor. Bu yıl, kuraklık nedeniyle su sümbüllerinin yoğunluğunun arttığı gözlemleniyor. Yeşilyazı Mahallesi Muhtarı Ali Karben, bu durumu şu sözlerle ifade etti: "Asi Nehri'nin su seviyesi çoğaldıkça su sümbülleri terk eder. Ancak bu yıl, su sümbülleri yoğun olduğu için geç terk edecek. Nehrin üzerindeki yemyeşil görüntü, görsel bir şölen sunuyor."

Doğanın Harikası Olarak Su Sümbülleri

Asi Nehri'ndeki su sümbüllerinin oluşturduğu manzarayı değerlendiren Arzu Kübra Doğan, "Dünyanın tek tersten akan Asi Nehri'nde su sümbülleri birçok yeri işgal etmiş durumda. Karşıyaka Mahallesi'nde su sümbülleri, farklı bölgelere yayılmış durumda. Bazı alanlarda su yüzeyi tamamen kaplanırken, diğerlerinde suyun görünmesi mümkün oluyor," dedi.

Su sümbülleri, yaz aylarında başlayarak kış aylarına kadar devam eden bir döngü içinde nehrin doğal yapısına entegre oluyor. Bunun yanı sıra, muhtar Ali Karben, bölgedeki köprünün bakımının yapılması gerektiğini ve bu durumun mahallenin güzelleşmesine katkıda bulunacağını belirtti. "Bu köprü 40 yıldır ayakta ama bakıma ihtiyacı var. Mahallemiz bu köprünün bakımıyla daha da güzelleşecek," şeklinde konuştu.

Asi Nehri'nin su sümbülleri, sadece görsel açıdan değil, aynı zamanda ekosistem açısından da önemli bir rol oynamaktadır. Bu doğal oluşum, bölgedeki biyolojik çeşitliliği desteklerken, ziyaretçileri de kendine çekiyor. Yerel halk, bu doğa harikasını keşfetmek isteyenleri bölgeye davet ediyor.