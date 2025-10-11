Dolar
41,7830 %0,40
Euro
48,5895 %0,78
Gram Altın
5.404,54 % 1,25
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Asi Nehri'ni Su Sümbülleri Kapladı

Asi Nehri'ni Su Sümbülleri Kapladı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Asi Nehri'ni Su Sümbülleri Kapladı
Okunma Süresi: 2 dk

Hatay'da, Lübnan'dan doğarak Suriye sınırını geçerek Türkiye'ye ulaşan Asi Nehri'nin bazı bölümleri, boyları 1 metreyi bulan su sümbülleriyle kaplanarak adeta görünmez hale geldi. Defne ve Samandağ ilçelerinde yoğunlaşan bu doğal güzellik, nehri çevreleyen alanlarda dikkat çekici bir manzara oluşturuyor.

Asi Nehri'nde Su Sümbüllerinin Etkisi

Asi Nehri, yaz aylarında su seviyesinin düşmesiyle birlikte su sümbüllerinin hızla yayıldığı bir akarsu olarak biliniyor. Bu yıl, kuraklık nedeniyle su sümbüllerinin yoğunluğunun arttığı gözlemleniyor. Yeşilyazı Mahallesi Muhtarı Ali Karben, bu durumu şu sözlerle ifade etti: "Asi Nehri'nin su seviyesi çoğaldıkça su sümbülleri terk eder. Ancak bu yıl, su sümbülleri yoğun olduğu için geç terk edecek. Nehrin üzerindeki yemyeşil görüntü, görsel bir şölen sunuyor."

Doğanın Harikası Olarak Su Sümbülleri

Asi Nehri'ndeki su sümbüllerinin oluşturduğu manzarayı değerlendiren Arzu Kübra Doğan, "Dünyanın tek tersten akan Asi Nehri'nde su sümbülleri birçok yeri işgal etmiş durumda. Karşıyaka Mahallesi'nde su sümbülleri, farklı bölgelere yayılmış durumda. Bazı alanlarda su yüzeyi tamamen kaplanırken, diğerlerinde suyun görünmesi mümkün oluyor," dedi.

Su sümbülleri, yaz aylarında başlayarak kış aylarına kadar devam eden bir döngü içinde nehrin doğal yapısına entegre oluyor. Bunun yanı sıra, muhtar Ali Karben, bölgedeki köprünün bakımının yapılması gerektiğini ve bu durumun mahallenin güzelleşmesine katkıda bulunacağını belirtti. "Bu köprü 40 yıldır ayakta ama bakıma ihtiyacı var. Mahallemiz bu köprünün bakımıyla daha da güzelleşecek," şeklinde konuştu.

Asi Nehri'nin su sümbülleri, sadece görsel açıdan değil, aynı zamanda ekosistem açısından da önemli bir rol oynamaktadır. Bu doğal oluşum, bölgedeki biyolojik çeşitliliği desteklerken, ziyaretçileri de kendine çekiyor. Yerel halk, bu doğa harikasını keşfetmek isteyenleri bölgeye davet ediyor.

#Hatay
Memur ve Emeklilerin Ocak Zammı Beklentileri
Memur ve Emeklilerin Ocak Zammı Beklentileri
#Gündem / 11 Ekim 2025
Marketlerde Değişiklik Başlıyor: Fiyat Etiketinde Yeni Dönem
Marketlerde Değişiklik Başlıyor: Fiyat Etiketinde Yeni Dönem
#Gündem / 11 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Lemi Filozof Kimdir, Öldü Mü?
Lemi Filozof Kimdir, Öldü Mü?
Gündem
Taşacak Bu Deniz Eleni Kimdir? Ava Z. Yaman Hakkında Bilgiler
Taşacak Bu Deniz Eleni Kimdir? Ava Z. Yaman Hakkında Bilgiler
Aile Kurumunu Güçlendirmek Gerekiyor
Aile Kurumunu Güçlendirmek Gerekiyor
Millie Bobby Brown, Evlat Edindiği Kızıyla İlk Fotoğrafını Paylaştı
Millie Bobby Brown, Evlat Edindiği Kızıyla İlk Fotoğrafını Paylaştı
iOS 26.1 Ne Zaman Yayınlanacak? Apple Intelligence’a Türkçe Desteği Geliyor!
iOS 26.1 Ne Zaman Yayınlanacak? Apple Intelligence’a Türkçe Desteği Geliyor!
RAMS Park'ta Atatürk, Tevfik Fikret ve Ali Sami Yen Anıtı Açıldı
RAMS Park'ta Atatürk, Tevfik Fikret ve Ali Sami Yen Anıtı Açıldı
Türksat’tan Dolandırıcılık Uyarısı: 'Modem Satışı' Aramalarına Dikkat!
Türksat’tan Dolandırıcılık Uyarısı: 'Modem Satışı' Aramalarına Dikkat!
İstanbul'da Pazar Günü Bazı Yollar Trafiğe Kapalı Olacak
İstanbul'da Pazar Günü Bazı Yollar Trafiğe Kapalı Olacak
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft