Asgari Ücret Belirleme Süreci Başladı: Masada Üç Farklı Rakam Var

2026 yılına yaklaşırken, milyonlarca emekli, memur ve çalışan için asgari ücret zammı konusunda belirsizlikler devam ediyor. Ocak ayında hesaplara yansıyacak olan maaş artışları, Aralık ayında yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında şekillenecek. Bu süreçte enflasyon verileri ve çeşitli senaryolar, asgari ücretin belirlenmesinde önemli bir rol oynayacak.

Emekli ve Çalışanlar İçin Kritik Tarihler

Aralık ayında gerçekleştirilecek toplantı, hem emeklilerin hem de çalışanların maaşlarını doğrudan etkileyecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaş artışlarını 6 aylık enflasyon verisine göre alacakken, memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme gereği %11'lik bir zam alacak. Bu zammın yanı sıra, enflasyon farkı da maaşlara yansıtılacak. Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyon tahmini %28,5 olarak belirlenmiş durumda; bu oran, maaş artışlarının hesaplanmasında kritik bir etken olacak.

Asgari Ücretin Etkileri

Ocak ayında belirlenen yeni asgari ücret, yalnızca işçilerin maaşlarını değil, aynı zamanda işsizlik maaşını, sosyal yardımları, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kesintilerini ve isteğe bağlı sigorta primlerini de doğrudan etkileyecek. 2025 yılı için brüt asgari ücret 26.005 TL, net asgari ücret ise 22.104 TL olarak uygulanmıştı. Aralık ayındaki toplantı ile bu rakamların güncellenmesi bekleniyor.

Zam Senaryoları ve Beklentiler

Geçmiş yıllarda uygulanan asgari ücret artışlarının enflasyonun üzerinde gerçekleştiği gözlemlenmişti. 2026 yılı için de benzer bir durumun yaşanması bekleniyor. Üç farklı zam senaryosu masada yer alıyor: %20'lik bir zam ile brüt asgari ücret 31.206 TL, net ise 26.525 TL; %30'luk bir artışla brüt 33.807 TL, net 28.736 TL; ve %35'lik bir zam ile brüt asgari ücret 35.107 TL, net 29.841 TL olarak öngörülüyor. Milyonlarca kişinin maaşını etkileyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayındaki toplantısında bu rakamları belirleyecek.

Kesin rakamlar, toplantının ardından netleşerek kamuoyu ile paylaşılacak. Bu süreç, çalışanlar ve emekliler için önemli bir dönüm noktası olacak.