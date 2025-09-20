Artvin'de Sel Felaketi: Yollar Kapandı ve Tesisler Su Altında Kaldı

Artvin'in Borçka ilçesinde yaşanan etkili sağanak yağış, sel ve heyelanlara yol açarak bölgedeki yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle Borçka ve çevresindeki sahil ilçelerinde yoğun şekilde hissedilen bu doğal afet, ulaşım ve altyapı üzerinde ciddi sorunlar yaratmaya başladı.

Ulaşıma Kapalı Yollar ve Kesintiler

Borçka-Macahel karayolunda meydana gelen heyelanlar nedeniyle ulaşım tamamen durdu. Bu durum, Araklı, Atanoğlu ve Macahel Vadisi'nde bulunan altı köyle bağlantının kesilmesine neden oldu. Şiddetli yağışlar sonrasında Efeler Deresi'nin taşması, çevredeki tarım arazilerini ve köy yollarını da su altında bıraktı. Ayrıca, bölgedeki elektrik şebekelerinde meydana gelen arızalar nedeniyle elektrik kesintileri yaşanmakta, bu da yerel halkın günlük yaşamını daha da zorlaştırmaktadır.

Karagöl Tabiat Parkı'nda Su Seviyesinde Artış

Artvin'in önemli turizm destinasyonlarından biri olan Borçka Karagöl Tabiat Parkı da bu olumsuz hava koşullarından etkilendi. Yağışların ardından göldeki su seviyesinin yükselmesi, çevrede bulunan sosyal tesislerin su altında kalmasına yol açtı. Bu durum, ziyaretçilerin güvenliği açısından bölgeye girişlerin geçici olarak kısıtlanmasına neden oldu. Tesislerdeki su baskınları, turizm faaliyetlerini de olumsuz yönde etkiliyor.

Çalışmalar Devam Ediyor

Yerel yönetimler ve afet müdahale ekipleri, kapalı yolların açılması ve bölgedeki zararların giderilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin, ulaşımın sağlanabilmesi ve sel sonrası yaşanan olumsuzlukların en kısa sürede bertaraf edilmesi amacıyla yoğun çaba gösterdiği bildirilmektedir. Artvin'deki bu doğal afet, bölge halkı için önemli bir zorluk oluştururken, yetkililerin hızlı müdahale etmesi bekleniyor.