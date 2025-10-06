Dolar
AÖF Kayıt Yenileme 2025 Başladı: Kayıt Yenileme Nasıl Yapılır?

AÖF Kayıt Yenileme 2025 Başladı: Kayıt Yenileme Nasıl Yapılır?

Yayınlanma
14
AÖF Kayıt Yenileme 2025 Başladı: Kayıt Yenileme Nasıl Yapılır?
Okunma Süresi: 2 dk

Anadolu Üniversitesi, 2025-2026 güz dönemi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme sürecinin başladığını duyurdu. Öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirmesi için belirlenen tarih aralıkları, akademik takvimde net bir şekilde yer almakta. 6 Ekim 2025 tarihinde başlayacak olan kayıt yenileme işlemleri, 17 Ekim 2025 tarihinde sona erecek.

Kayıt Yenileme Süreci ve Tarihleri

AÖF kayıt yenileme işlemleri, öğrencilerin ders seçimlerini ve kayıt ücretlerini ödemeleriyle tamamlanacak. Belirtilen tarihler arasında ders seçimlerini yapmadan, öğrencilerin kayıt ücretlerini ödemeleri mümkün olmayacak. 2025-2026 güz dönemi kayıt yenileme süreci, Anadolu Üniversitesi’nin resmi web sitesi aracılığıyla gerçekleştirilecek. Öğrencilerin, ilk olarak ders seçimlerini tamamlaması ve ardından kayıt ücreti ödemesi gerekecek.

Ders Ekle-Sil İşlemleri

Ders ekleme ve silme işlemleri, kayıt yenileme tarihleri içerisinde aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapılabilecek. Öğrenciler, e-Devlet veya öğrenci şifreleriyle sisteme giriş yaparak “Ders Ekle/Sil” butonunu kullanarak ders seçimlerini tamamlayabilir. Bu işlemler, kayıt yenileme süresinin son günü olan 17 Ekim 2025 saat 22.00’ye kadar devam edecek. Ders seçimi yapılmadan ödeme bilgileri oluşmayacak ve bu nedenle öğrenciler kayıtlarını yenileyemeyeceklerdir.

Akademik Takvim Bilgileri

2025-2026 akademik takvimine göre, Açıköğretim güz dönemi dersleri 6 Ekim 2025 tarihinde başlayacak ve 18 Ocak 2026 tarihinde sona erecek. Ara sınavlar 6-7 Aralık 2025 tarihlerinde yapılacakken, dönem sonu sınavları ise 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Öğrenciler, bu önemli tarihler ve sınav takvimi ile ilgili detaylara Anadolu Üniversitesi’nin duyurular sayfasından ulaşabilecekler.

