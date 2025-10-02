Antalya'da Yaya Geçidinde Ölümle Sonuçlanan Kaza: Sürücüye Para Cezası Verildi

Antalya'da 2 yıl önce meydana gelen ve yaya geçidinde Kazakistanlı Aliya Kulmagambetova'nın hayatını kaybetmesine neden olan kazayla ilgili mahkeme kararı açıklandı. Olayda %100 kusurlu bulunan sürücü Fatma E., 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak bu ceza, 30 bin 400 lira adli para cezasına çevrilerek taksitle ödenmesine hükmedildi.

Kaza Detayları ve Olayın Gelişimi

Kaza, 2021 yılında Alanya ilçesindeki D400 kara yolunda gerçekleşti. Kazakistan'dan tatil için Alanya'ya gelen 38 yaşındaki Aliya Kulmagambetova, otelden ayrılarak yaya geçidinden karşıya geçmeye çalıştı. Bu esnada Fatma E. tarafından kullanılan otomobil, Kulmagambetova'ya çarparak ağır yaralanmasına neden oldu. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi. Kulmagambetova, hastaneye kaldırılmasına rağmen tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sürücünün İfadesi ve İncelemeler

Kaza sonrası sürücü Fatma E., polis merkezine götürülerek ifadesi alındı. İfadesinde, Kulmagambetova'nın karşıya geçmeye çalıştığını, uyarı amacıyla kornaya bastığını ancak kulağında kulaklık bulunduğu için sesi duymadığını, bu nedenle frene bastığında aracın durmadığını belirtti. Kaza yerinde yapılan incelemede sürücünün aracına ait 48 metre fren izi tespit edildi. Bilirkişi raporunda, Aliya Kulmagambetova'nın kusursuz olduğu, tüm kusurun sürücüye ait olduğu kaydedildi.

Ailenin Tepkisi ve Cezanın Detayları

Aliya Kulmagambetova’nın ailesi, mahkeme sürecinde Fatma E.'yi affetmek istediğini ancak sanığın olaydan sonra sosyal medyada eğlendiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti. Ailenin avukatı Ali Şan, mahkemenin verdiği cezanın yetersiz olduğunu, müvekkillerinin acısını dindirmek için daha ağır bir ceza verilmesi gerektiğini ifade etti. Alanya 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi, Taksirle ölüme neden olma suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını indirim yaparak 2 yıl 1 aya düşürdü ve bu cezanın 30 bin 400 lira para cezasına çevrilmesine karar verdi. Para cezasının 10 taksitle ödenmesine hükmedildi.

Yargı Sürecinin Devamı

Aile, verilen karara itiraz edeceklerini açıkladı. Avukat Ali Şan, emsal teşkil etmeyen bu kararın yargılaması sürecinde alınan bilirkişi raporlarına dayanarak daha ağır bir ceza verilmesini beklediklerini belirtti. Şan, "Bir insanın hayatına 30 bin 400 TL değer biçilemez" ifadelerini kullanarak karara karşı olduklarını vurguladı. Aliya Kulmagambetova'nın annesi Dariga Daumbayevna da, adil bir yargılama süreci beklediklerini ve olayın yeniden incelenmesi için istinaf başvurusunda bulunacaklarını ifade etti.