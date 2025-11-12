Dolar
Antalya'da 16 Yaşındaki Çocuk, Park Halindeki Araçtan 50 Bin TL'yi Çaldı

Antalya'da 16 Yaşındaki Çocuk, Park Halindeki Araçtan 50 Bin TL'yi Çaldı

Yayınlanma
14
Abone Ol
Antalya'da 16 Yaşındaki Çocuk, Park Halindeki Araçtan 50 Bin TL'yi Çaldı
Okunma Süresi: 2 dk

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 16 yaşındaki bir çocuğun park halindeki bir otomobilin camını kırarak içindeki 50 bin TL'yi çaldığı olay, güvenlik kameraları sayesinde kısa sürede aydınlatıldı. Bu durum, yerel güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesinin ve teknoloji kullanımının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Olayın Gelişimi

Olay, Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi Muhittin Ersoy Bulvarı'nda gerçekleşti. Murat Çiftçi, evinin önünde park halinde bulunan 07 GJM 28 plakalı otomobilin camının kırıldığını ve araçta bulunan çantanın çalındığını fark etti. Çiftçi, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, hırsızlık olayını araştırmak üzere harekete geçti.

Güvenlik Kameraları Olayı Aydınlattı

Jandarma, olayı aydınlatmak için Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Sarılar Jandarma Karakolu ekipleriyle birlikte çalışmalara başladı. Ekipler, çevrede bulunan dokuz iş yerinin güvenlik kameralarını inceleyerek 24 saatlik kayıtları değerlendirdi. Bu incelemeler sonucunda, hırsızlığın şüphelisi olarak 16 yaşındaki A.E.S. tespit edildi.

Şüphelinin Yakalanması ve Çalınan Paranın Bulunması

Kısa süre içinde yakalanan A.E.S., çaldığı çanta ve içindeki 50 bin TL ile birlikte gizlendiği metruk bir binanın bahçesinde bulundu. Çocuk, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Yapılan yargılama sonucunda A.E.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu olay, gençlerin suça yönelme eğilimlerinin ve yerel güvenlik güçlerinin etkinliğinin önemini bir kez daha gündeme getirmiştir. Antalya'daki hırsızlık vakaları, hem yerel halkı hem de güvenlik güçlerini endişelendiren bir konu olmaya devam ediyor.

#Antalya
#Gündem Haberleri
#Hırsızlık Gasp Haberleri
