Dolar
41,6128 %0,23
Euro
48,8493 %0,43
Gram Altın
5.209,64 % 1,00
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Amasra Faciası Davası Başladı: 43 Madencinin Ölümünde TTK Yöneticileri İlk Kez Yargı Önünde

Amasra Faciası Davası Başladı: 43 Madencinin Ölümünde TTK Yöneticileri İlk Kez Yargı Önünde

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Amasra Faciası Davası Başladı: 43 Madencinin Ölümünde TTK Yöneticileri İlk Kez Yargı Önünde
Okunma Süresi: 2 dk

Bartın'ın Amasra ilçesinde 2022 yılında meydana gelen ve 43 madencinin hayatını kaybetmesine neden olan patlama ile ilgili olarak Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) yöneticileri ve bakanlık müfettişleri hakkında açılan davanın ilk duruşması Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi. Bu dava, kömür madenciliği sektöründe yaşanan trajik bir olayın ardından, sorumluların hesap vermesi açısından önem taşıyor.

Duruşma Ayrıntıları ve Sanıklar

Davada, TTK eski Genel Müdürü Kazım Eroğlu, eski Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü müfettişlerinden oluşan toplam 10 sanık, "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılanıyor. Duruşmaya sanıkların katılmaması dikkat çekerken, yalnızca sanık avukatları salonda yer aldı. Madenci ailelerinin avukatları ise müşteki sıfatıyla davaya katılma talebinde bulundu.

Madenci Ailelerinin Talepleri

Duruşma sırasında söz alan madenci ailelerinin avukatı Derviş Emre Aydın, bilirkişi raporlarından alıntılar yaparak olayın seyrini etkileyen unsurlara dikkat çekti. Aydın, havalandırma sisteminin yetersizliğinin metan gazı birikmesine sebep olduğunu belirterek, "TTK Genel Müdürlüğü idarecileri, ölümleri yok sayarak 'görevi kötüye kullanma' suçuyla yargılanıyor. Ancak bu eylemler 'kasten öldürme' suçunu oluşturmaktadır. Sanıkların fiilleri ile ölümler arasında doğrudan bir illiyet bağı bulunmaktadır" dedi.

Mahkeme Heyetinin Kararı

Mahkeme heyeti, madenci ailelerinin avukatlarının katılma taleplerini reddederek duruşmayı 23 Ocak 2026'ya erteledi. İddianamede, TTK eski yöneticileri ve müfettişleri hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Duruşma sonrasında gazetecilere açıklama yapan Avukat Aydın, madenci ailelerinin adalet arayışını dile getirerek, "Duruşma, hayatını kaybeden işçilerin yok sayılmasıyla 'görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla başladı. Bu nitelendirmeyi kabul etmiyoruz ve itirazlarımızı yapacağız" ifadelerini kullandı.

#Amasra
2025-2026 KYK Burs ve Kredi Başvuruları Hakkında Bilgiler
2025-2026 KYK Burs ve Kredi Başvuruları Hakkında Bilgiler
#Gündem / 03 Ekim 2025
Dün Serbest Bırakılan Ayşe Barım Yeniden Tutuklandı
Dün Serbest Bırakılan Ayşe Barım Yeniden Tutuklandı
#Magazin / 03 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
DMM'den Minguzzi Cinayeti İddialarına Yalanlama: "Engelli Raporu Verildi" Haberi Asılsız
DMM'den Minguzzi Cinayeti İddialarına Yalanlama: "Engelli Raporu Verildi" Haberi Asılsız
Gündem
Altın Güne Düşüşle Başladı: Gram Fiyatta Son Durum
Altın Güne Düşüşle Başladı: Gram Fiyatta Son Durum
Manifest Grubu Yeni Şarkısı "Rüya" ile Dinleyiciyle Buluştu
Manifest Grubu Yeni Şarkısı "Rüya" ile Dinleyiciyle Buluştu
Yatırımcılar dikkat! Dolar ve Euro güne yükselişle başladı
Yatırımcılar dikkat! Dolar ve Euro güne yükselişle başladı
Altın Fiyatları Güne Düşüşle Başladı: Gram Altın 5.180 TL Seviyesinde
Altın Fiyatları Güne Düşüşle Başladı: Gram Altın 5.180 TL Seviyesinde
Serkan Çiçek Kimdir? MOSSAD Ajanı mı, Ne Yaptı, Yakalandı mı?
Serkan Çiçek Kimdir? MOSSAD Ajanı mı, Ne Yaptı, Yakalandı mı?
Berke Özer Kimdir? Avrupa Ligi’nde Tarihe Geçen Milli Kaleci
Berke Özer Kimdir? Avrupa Ligi’nde Tarihe Geçen Milli Kaleci
Ceviz Suyu Nasıl Yapılır? Yağ Yakan ve Vücuda Şifa Olan Doğal Karışım
Ceviz Suyu Nasıl Yapılır? Yağ Yakan ve Vücuda Şifa Olan Doğal Karışım
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft