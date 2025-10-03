Amasra Faciası Davası Başladı: 43 Madencinin Ölümünde TTK Yöneticileri İlk Kez Yargı Önünde

Bartın'ın Amasra ilçesinde 2022 yılında meydana gelen ve 43 madencinin hayatını kaybetmesine neden olan patlama ile ilgili olarak Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) yöneticileri ve bakanlık müfettişleri hakkında açılan davanın ilk duruşması Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi. Bu dava, kömür madenciliği sektöründe yaşanan trajik bir olayın ardından, sorumluların hesap vermesi açısından önem taşıyor.

Duruşma Ayrıntıları ve Sanıklar

Davada, TTK eski Genel Müdürü Kazım Eroğlu, eski Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü müfettişlerinden oluşan toplam 10 sanık, "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılanıyor. Duruşmaya sanıkların katılmaması dikkat çekerken, yalnızca sanık avukatları salonda yer aldı. Madenci ailelerinin avukatları ise müşteki sıfatıyla davaya katılma talebinde bulundu.

Madenci Ailelerinin Talepleri

Duruşma sırasında söz alan madenci ailelerinin avukatı Derviş Emre Aydın, bilirkişi raporlarından alıntılar yaparak olayın seyrini etkileyen unsurlara dikkat çekti. Aydın, havalandırma sisteminin yetersizliğinin metan gazı birikmesine sebep olduğunu belirterek, "TTK Genel Müdürlüğü idarecileri, ölümleri yok sayarak 'görevi kötüye kullanma' suçuyla yargılanıyor. Ancak bu eylemler 'kasten öldürme' suçunu oluşturmaktadır. Sanıkların fiilleri ile ölümler arasında doğrudan bir illiyet bağı bulunmaktadır" dedi.

Mahkeme Heyetinin Kararı

Mahkeme heyeti, madenci ailelerinin avukatlarının katılma taleplerini reddederek duruşmayı 23 Ocak 2026'ya erteledi. İddianamede, TTK eski yöneticileri ve müfettişleri hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Duruşma sonrasında gazetecilere açıklama yapan Avukat Aydın, madenci ailelerinin adalet arayışını dile getirerek, "Duruşma, hayatını kaybeden işçilerin yok sayılmasıyla 'görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla başladı. Bu nitelendirmeyi kabul etmiyoruz ve itirazlarımızı yapacağız" ifadelerini kullandı.