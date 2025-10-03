Dolar
Altın Güne Düşüşle Başladı: Gram Fiyatta Son Durum
Altın piyasasında haftanın son işlem gününde dalgalı seyir devam ediyor. İlgili veriler, gram altının 5.213 TL seviyesine kadar yükseldiğini ancak 3 Ekim Cuma sabahında gerileyerek güne başladığını gösteriyor. Yatırımcılar, gram altının gelecekteki seyrine yönelik belirsizlikler içinde, fiyatların tekrar 5.200 TL üzerine çıkıp çıkamayacağını merakla takip ediyor.

Küresel Piyasalarda Ons Altın Fiyatı

Küresel piyasalarda merakla izlenen ons altın, dün 3.900 dolar seviyelerini test etti. Ancak bu seviyelerde tutunamayan ons altın, 3 Ekim sabahında 3.844 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu durum, yatırımcıların altın piyasasında alım satım kararlarını etkileyecek önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

Gram Altın Fiyatında Güncel Veriler

Gram altın, dün 5.213 TL zirvesinden geri çekilerek 5.180 TL civarına kadar gerilemiş durumda. Bu düşüş, yatırımcıların dikkatini çekerken, piyasalarda belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle fiyatların nasıl bir seyir izleyeceği konusunda çeşitli tahminler yürütülüyor. Güncel altın fiyatları ise şu şekilde: Gram Altın alış fiyatı 5.149,65 TL, satış fiyatı ise 5.150,29 TL olarak belirlenmişken, ons altının alış fiyatı 3.845,58 USD ve satış fiyatı 3.846,12 USD olarak kaydedilmiş durumda.

Diğer Altın Türlerinin Fiyatları

Çeyrek altın, alış fiyatı 8.646,00 TL ve satış fiyatı 8.731,00 TL seviyesinde işlem görmekte. Yarım altının alış fiyatı 17.293,00 TL, satış fiyatı ise 17.474,00 TL olarak belirleniyor. Tam altın ise 34.076,04 TL alış ve 34.745,30 TL satış fiyatlarıyla işlem görüyor. Cumhuriyet altınının alış fiyatı 34.479,00 TL, satış fiyatı ise 34.814,00 TL. Ata altını ise 35.140,92 TL alış ve 36.024,26 TL satış fiyatıyla piyasada yer alıyor.

Bu veriler, yatırımcıların ve piyasa analistlerinin dikkatle izlediği altın fiyatlarının, ekonomik gelişmeler ve küresel piyasa dinamikleri ile nasıl etkileneceğine dair önemli ipuçları sunuyor.

