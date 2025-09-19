Alperen Şengün, SMA Hastası Çocuğa Yardım İçin Formasını Açık Artırmaya Çıkardı

Milli basketbolcu Alperen Şengün, SMA Tip-1 hastalığı ile mücadele eden 4 aylık Çağan Ata Taran için umut olma amacıyla milli takım oyuncularının imzasını taşıyan formasını açık artırmaya sundu. Bu anlamlı girişim, toplumda büyük bir destek buldu ve hayırseverlik amacıyla düzenlenen açık artırmanın detayları merakla bekleniyor.

Alperen Şengün'ün Destek Çağrısı

Alperen Şengün, SMA Tip-1 hastalığı ile mücadele eden minik Çağan Ata için başlatılan yardım kampanyasına duyarsız kalmadı. Şengün, milli takım oyuncularının imzalarını taşıyan formasını hediye ederek, tedavi sürecinin finansmanına katkıda bulunmayı hedefliyor. Açık artırma süreci Bursaspor Basketbol aracılığıyla gerçekleştirilecek ve forma, 1 milyon lira başlangıç fiyatı ile satışa sunulacak.

Formanın Açık Artırma Süreci

Bursaspor Basketbol tarafından yapılan açıklamada, Alperen Şengün'ün imzalı formasının açık artırmaya çıkarılacağı ve 1 milyon lira alt limit ile tekliflerin kabul edileceği belirtildi. Açık artırma sürecinde en yüksek teklifi veren kişi, bu özel formayı kazanma hakkına sahip olacak. "Her şey Çağan Ata’nın iyileşmesi için" mesajı ile duyurulan kampanya, sosyal medya ve spor camiasında geniş yankı buldu.

Toplumsal Duyarlılık ve Yardımseverlik

Bu tür yardım kampanyaları, spor camiasının ve toplumun dayanışma ruhunu bir arada gösteriyor. SMA hastalığı ile mücadele eden çocuklara destek sağlamak amacıyla başlatılan bu tür girişimler, sadece maddi yardım değil, aynı zamanda farkındalık yaratma açısından da büyük önem taşıyor. Alperen Şengün'ün bu adımı, sadece bir sporcu olarak değil, toplumsal sorumluluk sahibi bir birey olarak da dikkat çekiyor.

Açık artırma süreci, hem Çağan Ata’nın tedavisine katkı sağlamak hem de bu tür hastalıkların farkındalığını artırmak amacıyla önemli bir fırsat sunuyor. Alperen Şengün'ün bu anlamlı girişimi, hayırseverlik ruhunu pekiştirirken, toplumu bir araya getirme potansiyeli taşıyor.