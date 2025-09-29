Aksu'da CHP'li 6 Meclis Üyesi İstifa Etti

Antalya'nın Aksu ilçesinde, geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi Belediye Başkanı İsa Yıldırım'ın partiden istifa etmesinin ardından, CHP'li 6 belediye meclis üyesi de aynı kararı aldı. Bu gelişme, yerel siyasette önemli bir değişim sinyali olarak değerlendiriliyor.

İsa Yıldırım'ın Siyasi Geçmişi

İsa Yıldırım, siyasi kariyerine 2004-2009 yılları arasında AK Parti'den Pınarlı Belde Belediye Başkanlığı yaparak başladı. Daha sonra 2009-2014 yıllarında Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) Aksu'nun ilk ilçe belediye başkanı olarak görev aldı. 2022 yerel seçimlerinde ise CHP'den aday olarak tekrar Aksu Belediye Başkanı seçildi. Yıldırım, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Meclis Üyelerinin İstifa Süreci

Yıldırım'ın istifasının ardından, bugün CHP'li 6 belediye meclis üyesinin kendi partilerinden ayrıldığı bildirildi. İstifa eden meclis üyeleri arasında Mehmet Alptekin, Harun Hor, Mehmet Altay, Hüseyin Yılmaz, Yaşar Karakartal ve Mustafa Ceylan yer alıyor. Yıldırım, istifaları sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflarla kamuoyuna duyurdu.

İstifa Açıklamaları ve Gerekçeleri

İsa Yıldırım, yaptığı paylaşımda, CHP'den istifa eden meclis üyelerinin de bağımsız olarak yolculuklarına devam etme kararı aldıklarını belirtti. Meclis üyeleri, bu istifanın kişisel bir tercih olmadığını, Aksu'nun menfaatlerini her şeyin üstünde tutan bir duruş sergilediklerini ifade etti. Üyeler, "Bizim için koltuklar, makamlar ya da rozetler değil, Aksu'nun geleceği önemlidir" diyerek, Yıldırım ile birlikte bağımsız olarak hareket edeceklerini vurguladılar.

Aksu Belediye Meclisi'ndeki Yeni Dağılım

CHP'li meclis üyelerinin istifası sonrasında Aksu Belediye Meclisi'ndeki siyasi dağılımda önemli değişiklikler yaşandı. Meclisteki toplam üye sayısı şu şekilde güncellendi: 11 CHP, 6 bağımsız, 4 AK Parti ve 4 MHP üyesi bulunuyor. Bu durum, yerel yönetim dinamiklerini etkileyebilir ve Aksu'daki siyasi atmosferin geleceği açısından dikkate değer bir gelişme olarak öne çıkıyor.