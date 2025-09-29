Dolar
41,5903 %0,23
Euro
48,7979 %0,44
Gram Altın
5.117,49 % 1,83
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Aksu'da CHP'li 6 Meclis Üyesi İstifa Etti

Aksu'da CHP'li 6 Meclis Üyesi İstifa Etti

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Aksu'da CHP'li 6 Meclis Üyesi İstifa Etti
Okunma Süresi: 2 dk

Antalya'nın Aksu ilçesinde, geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi Belediye Başkanı İsa Yıldırım'ın partiden istifa etmesinin ardından, CHP'li 6 belediye meclis üyesi de aynı kararı aldı. Bu gelişme, yerel siyasette önemli bir değişim sinyali olarak değerlendiriliyor.

İsa Yıldırım'ın Siyasi Geçmişi

İsa Yıldırım, siyasi kariyerine 2004-2009 yılları arasında AK Parti'den Pınarlı Belde Belediye Başkanlığı yaparak başladı. Daha sonra 2009-2014 yıllarında Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) Aksu'nun ilk ilçe belediye başkanı olarak görev aldı. 2022 yerel seçimlerinde ise CHP'den aday olarak tekrar Aksu Belediye Başkanı seçildi. Yıldırım, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Meclis Üyelerinin İstifa Süreci

Yıldırım'ın istifasının ardından, bugün CHP'li 6 belediye meclis üyesinin kendi partilerinden ayrıldığı bildirildi. İstifa eden meclis üyeleri arasında Mehmet Alptekin, Harun Hor, Mehmet Altay, Hüseyin Yılmaz, Yaşar Karakartal ve Mustafa Ceylan yer alıyor. Yıldırım, istifaları sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflarla kamuoyuna duyurdu.

İstifa Açıklamaları ve Gerekçeleri

İsa Yıldırım, yaptığı paylaşımda, CHP'den istifa eden meclis üyelerinin de bağımsız olarak yolculuklarına devam etme kararı aldıklarını belirtti. Meclis üyeleri, bu istifanın kişisel bir tercih olmadığını, Aksu'nun menfaatlerini her şeyin üstünde tutan bir duruş sergilediklerini ifade etti. Üyeler, "Bizim için koltuklar, makamlar ya da rozetler değil, Aksu'nun geleceği önemlidir" diyerek, Yıldırım ile birlikte bağımsız olarak hareket edeceklerini vurguladılar.

Aksu Belediye Meclisi'ndeki Yeni Dağılım

CHP'li meclis üyelerinin istifası sonrasında Aksu Belediye Meclisi'ndeki siyasi dağılımda önemli değişiklikler yaşandı. Meclisteki toplam üye sayısı şu şekilde güncellendi: 11 CHP, 6 bağımsız, 4 AK Parti ve 4 MHP üyesi bulunuyor. Bu durum, yerel yönetim dinamiklerini etkileyebilir ve Aksu'daki siyasi atmosferin geleceği açısından dikkate değer bir gelişme olarak öne çıkıyor.

#Belediye
#Chp
#Aksu
Defne Kurt: Milli Para Yüzücüsü ve Dünya Şampiyonu
Defne Kurt: Milli Para Yüzücüsü ve Dünya Şampiyonu
#Gündem / 29 Eylül 2025
Yeni Tren Feribot Hattı Bandırma-Tekirdağ Arasında Hizmete Girdi
Yeni Tren Feribot Hattı Bandırma-Tekirdağ Arasında Hizmete Girdi
#Politika / 29 Eylül 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Orkun Özeller'in Avukatlarının Tutukluluğa Yaptıkları İtiraz Reddedildi
Orkun Özeller'in Avukatlarının Tutukluluğa Yaptıkları İtiraz Reddedildi
Gündem
Sağlık Bakanlığı 15 Bin 247 Sözleşmeli Personel Alımı Duyurusu
Sağlık Bakanlığı 15 Bin 247 Sözleşmeli Personel Alımı Duyurusu
Arda Turan ve Daria Savina'dan Türkçe Sürpriz: Shakhtar Donetsk'le Gündemde
Arda Turan ve Daria Savina'dan Türkçe Sürpriz: Shakhtar Donetsk'le Gündemde
KIZILELMA ve TOLUN Dış Basında Ses Getirdi: "Dönüm Noktasını Temsil Ediyor"
KIZILELMA ve TOLUN Dış Basında Ses Getirdi: "Dönüm Noktasını Temsil Ediyor"
Karapınar’da Uluslararası Yelkenkanat Şampiyonası Ödül Töreni Gerçekleştirildi
Karapınar’da Uluslararası Yelkenkanat Şampiyonası Ödül Töreni Gerçekleştirildi
Altın Fiyatlarında Yeni Haftaya Yükselişle Başlangıç
Altın Fiyatlarında Yeni Haftaya Yükselişle Başlangıç
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan Aile Pozu
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan Aile Pozu
ABD'nin Gizli Mekanizması, İsrail'e Sınırsız Silah Verecek
ABD'nin Gizli Mekanizması, İsrail'e Sınırsız Silah Verecek
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft