Adalet Bakanlığı Promosyon Ödemeleri ve Sorgulama İşlemleri

Adalet Bakanlığı'nın promosyon ödemeleri için gözler Vakıfbank üzerinde yoğunlaştı. Ağustos ayında gerçekleştirilen ihalede en yüksek teklifi Vakıfbank verirken, diğer bankalar ihaleden çekildi. Görüşmeler sonrasında Vakıfbank, teklifini 99 bin 500 TL'ye çıkararak anlaşma sağladı. Bu anlaşma, yaklaşık 200 bin bakanlık çalışanını kapsıyor ve promosyon ödemeleri tek seferde, kesinti olmaksızın hesaplara aktarılacak.

Promosyon Ödemeleri Ne Zaman Yapılacak?

Adalet Bakanlığı, promosyon ödemelerinin 30 Eylül tarihine kadar gerçekleştirileceğini duyurdu. Bu tarihe kadar hak sahiplerinin ödemeleri alması bekleniyor. Promosyon ödemeleri, bankanın internet bankacılığı sistemi aracılığıyla sorgulanabilirken, internet bankacılığı kullanmayanlar için alternatif olarak Vakıfbank müşteri hizmetleri de devrede olacak. Kullanıcılar, 0850 222 0724 numaralı hattan müşteri hizmetlerine ulaşarak ödemelerini kontrol edebilirler.

Faizsiz Nakit Avans Desteği

Promosyon ödemeleri dışında, Adalet Bakanlığı çalışanlarına 100 bin TL'ye kadar faizsiz nakit avans desteği de sunulacak. Ancak bu destekten yararlanabilmek için belirli şartların sağlanması gerekiyor. 2022 yılında yapılan promosyon ödemelerin tutarı 25 bin TL olarak belirlenmişti, bu yıl ise 99 bin 500 TL olarak belirlenen yeni rakam, çalışanlar arasında büyük bir memnuniyet yaratmış durumda.

Emniyet Teşkilatı ve TRT Çalışanları için Promosyon Beklentileri

Emniyet Teşkilatı Sendikası, promosyon ödemeleriyle ilgili beklentilerini dile getirdi. İhale sürecinin tamamlanmaması nedeniyle, Ekim ayında yeni promosyon anlaşmalarının yapılması ve ödemelerin hesaplara geçmesi bekleniyor. Ayrıca, TRT çalışanlarının da Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü personeli gibi promosyon ödemesi alacağı bilgisi edinildi. TRT personeli için önerilen ilk maaş promosyonu teklifi ise 85 bin TL seviyesinde bulunuyor.

Bankalar, 2025 Eylül ayı itibarıyla emekli maaş promosyonu ödemelerinde güncellemeler yaparken, emeklilere ek ödemeler de sunuluyor. Promosyon miktarları, maaş tutarına göre değişiklik gösterirken, bazı ek fırsatlarla birlikte bu miktarların 30 bin TL seviyesine kadar çıkabileceği belirtiliyor.