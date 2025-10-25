Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dijital Dönüşüm Çağında Vatandaşların Korunması Panelinde Konuştu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dijitalleşme süreçlerinin hukukun uygulanmasında ve vatandaşların korunmasında önemli bir rol oynadığına dikkat çekti. Bakan Tunç, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de düzenlenen Dijital Dönüşüm Çağında Vatandaşların Korunması Paneli'nde, Türkiye’nin bu alanda attığı adımları ve uluslararası iş birliğinin önemini vurguladı.

Siber Suçlarla Mücadelede Küresel İş Birliği

Bakan Tunç, dijital çağın getirdiği en büyük sorunlardan biri olan siber suçlarla mücadelede, uluslararası iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Yaklaşık 100 ülke temsilcisinin imzaladığı Siber Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin, ülkelerin dijital alanda adaletin, güvenliğin ve insan haklarının korunmasına yönelik ortak iradesini ortaya koyduğunu ifade etti. Tunç, bu iradenin dijital dünyanın sunduğu fırsatlarla birlikte artan tehditlere karşı küresel dayanışmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Dijital Dönüşüm ve Türkiye’nin Atılımları

Tunç, toplumsal yapının her alanında olduğu gibi hukuk ve yargı sistemlerinin de dijitalleşme sürecine uyum sağlama çabası içinde olduğunu aktardı. Türkiye'nin son yıllarda bu alanda gerçekleştirdiği önemli projeleri de anımsatarak, internetin zararlı içeriklerinden vatandaşların korunması amacıyla yapılan yasal düzenlemeleri değerlendirdi. Özellikle sınır aşan suçlarla mücadelede ülkelerin iş birliği yapmasının elzem olduğunu vurgulayan Tunç, çocuk istismarı, insan ticareti ve uyuşturucu ticareti gibi suçlar için ortak çabaların önemine dikkat çekti.

Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP)

Bakan Tunç, Türkiye'de adaletin zamanında tecellisi için teknolojik ve bilimsel gelişmeleri kullanarak başlatılan projelerin önemine değindi. Bu kapsamda, 2007 yılında hayata geçirilen Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP), adli işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesini sağlayan bir bilişim sistemi olarak öne çıkıyor. UYAP, mahkemelerden Adalet Bakanlığı’nın merkez ve taşra birimlerine kadar tüm adli birimleri birbirine bağlayarak, kullanıcıların elektronik imza veya şifre ile işlem yapabilmelerine olanak sağlıyor. Bu sistem sayesinde, davalara ilişkin dosya ve belgeler dijital ortamda erişilebilir hale geliyor ve mahkemeye gitme zorunluluğu ortadan kalkıyor.

Yapay Zeka ve Gelecek Vizyonu

Tunç, son zamanlarda yapay zeka teknolojilerinin hukuk alanında kullanımının gündeme geldiğini belirterek, büyük veri analizleri ve dava yoğunluk haritaları gibi çeşitli yazılımlar üzerinde çalışıldığını açıkladı. Dava tasnifi, benzer içtihatların tespiti ve karar taslakları oluşturma gibi alanlarda yapay zeka destekli sistemlerin geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Bu süreçte etik, hukuki ve teknik boyutların dikkatle ele alındığını ifade eden Tunç, dijital dönüşümün yalnızca fırsatlar değil, aynı zamanda zorluklar da getirdiğini vurguladı.

Dijital Güvenlik ve Hukuki Altyapı

Dijital ortamda veri güvenliği ve kişisel verilerin korunmasının önemine değinen Tunç, Türkiye’nin siber güvenlik alanında attığı adımları da aktardı. Siber Güvenlik Başkanlığı'nın kurulması ile birlikte, hassas yargı verilerinin dijital ortamda güvenli bir şekilde saklanmasının sağlandığını belirtti. Tunç, Türkiye'nin hukuk alanındaki dijitalleşmeyi daha da derinleştirme kararlılığında olduğunu ve bu alanda elde edilen tecrübelerin uluslararası düzeyde paylaşılacağını ifade etti.

Bakan Tunç, dijitalleşmenin adaletin hızını artırmakla birlikte, adaletin özünü zedelememesi gerektiğini vurgulayarak, vatandaşların haklarının korunmasının da bu süreçte öncelikli bir hedef olduğunu sözlerine ekledi. Dijital çağın getirdiği değişimler ışığında, vatandaşların korunmasının bir hak değil, aynı zamanda bir zorunluluk haline geldiğini belirtti.