Açık Lise Sınavları Ne Zaman? AÖL 1. Dönem Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme Son Başvuru Günü
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri için heyecan dolu bir dönem başlıyor. Eğitim hayatlarını sürdüren veya yeni kayıt yaptıracak olan adaylar, kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 3 Ekim tarihine kadar tamamlayabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamalara göre, bu tarih, daha önce belirlenen 26 Eylül tarihinden uzatıldı. Adayların, Aralık ayında gerçekleştirilecek 1. dönem sınavlarına katılabilmeleri için bu süre zarfında kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

Kayıt ve Kayıt Yenileme Süreci

Açık Öğretim Lisesi'nde eğitim alacak olan öğrenciler, yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini, 3 Ekim 2025 tarihi mesai bitimine kadar gerçekleştirebilecek. Kayıt işlemleri, sınav katılım ücretinin ödenmesiyle sonlanıyor. Öğrenciler, ücret ödemesinin ardından ders seçimlerini kendileri yapabilirler. 400 TL olarak belirlenen sınav katılım ücreti, sınavlara girebilmek için gerekli bir koşul olarak öne çıkıyor.

1. Dönem Sınav Tarihleri

Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları, 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlar, her gün iki oturumda uygulanacak ve her oturumda 100 dakika süre verilecek. Sınav giriş belgeleri ise, 15 Aralık 2025 tarihinde yayımlanacak. Öğrenciler, sınav sonuçlarını 20 Ocak 2026 tarihinde, MEB’in resmi web sitesi üzerinden sorgulayabilecekler.

E-Sınav Uygulaması

Açık Öğretim Lisesi'nde e-sınav uygulaması da öğrencilere sunuluyor. E-sınavlara katılmak isteyen öğrencilerin, 9 veya daha az dersi bulunması gerekmekte. E-sınav randevuları, 6-19 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacak. 10 dersten sınava girecek olan öğrenciler ise randevularını 20-31 Ekim tarihleri arasında oluşturabilecekler. E-sınav giriş belgeleri ise 24 Kasım 2025 tarihinde ilan edilecek. E-sınavlar, 1-31 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve sonuçlar, 20 Ocak 2026 tarihinde duyurulacak.

Tüm bu süreçler, Açık Öğretim Lisesi'nde eğitim gören adayların daha iyi bir eğitim deneyimi yaşamalarını sağlamak amacıyla düzenleniyor. Öğrencilerin bu tarihler ve işlemler konusunda dikkatli olmaları, eğitim hayatlarını sürdürmeleri açısından büyük önem taşıyor.

#Aöl 1. Dönem Sınavları Ne Zaman
#Aöl Kayıt Ve Kayıt Yenileme Son Tarihi
#Meb Açık Lise Sınav Takvimi
