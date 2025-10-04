900 Milyon Liralık Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, PTT ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) logolarını kullanarak sahte internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yapan bir şebekenin çökertildiğini duyurdu. 900 milyon liralık hesap hareketine sahip olduğu belirlenen 12 şüpheli, İstanbul merkezli olarak gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda yakalandı.

Operasyonun Detayları

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonların detaylarını paylaştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT Başkanlığı, MASAK ve Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinasyonuyla yürütülen çalışmalarda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü önemli bir rol üstlendi.

Yerlikaya, düzenlenen operasyonlar sonucunda yakalanan şüphelilerin, 'HGS borcunuz var, teslim alınmamış kargonuz var' gibi yanıltıcı mesajlar göndererek vatandaşları sahte internet sitelerine yönlendirdiklerini açıkladı. Bu şekilde dolandırıcılık yapan şebekenin, PTT ve HGS'nin isimlerini ve logolarını kullanarak güvenilir bir izlenim yarattığı belirtildi.

Yakalanan Şüpheliler ve Hesap Hareketleri

Operasyonlar neticesinde yakalanan 12 şüpheliden 10'unun tutuklandığı, diğer 2 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği ifade edildi. Bakan Yerlikaya, şüphelilerin bankalardaki toplam 900 milyon liralık hesap hareketinin tespit edildiğini vurguladı. Ayrıca, "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması" suçu kapsamında, şüphelilere ait 200 banka hesabı ve 30 kripto para hesabına el konulduğu bildirildi.

Topluma Yönelik Uyarılar

İçişleri Bakanı Yerlikaya, dolandırıcılık şebekesinin çökertilmesinde emeği geçen tüm güvenlik güçlerine teşekkür etti. Ayrıca, vatandaşları bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. HGS ve PTT gibi güvenilir hizmet sağlayıcılarının isimlerini kullanarak kurulan sahte sitelere itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi. Bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine karşı toplumun bilinçlendirilmesi, benzer suçların önüne geçilmesi açısından büyük önem arz ediyor.