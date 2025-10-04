Dolar
41,6258 %0,43
Euro
48,8978 %0,71
Gram Altın
5.209,75 % 1,00
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem 900 Milyon Liralık Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi

900 Milyon Liralık Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
900 Milyon Liralık Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi
Okunma Süresi: 2 dk

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, PTT ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) logolarını kullanarak sahte internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yapan bir şebekenin çökertildiğini duyurdu. 900 milyon liralık hesap hareketine sahip olduğu belirlenen 12 şüpheli, İstanbul merkezli olarak gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda yakalandı.

Operasyonun Detayları

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonların detaylarını paylaştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT Başkanlığı, MASAK ve Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinasyonuyla yürütülen çalışmalarda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü önemli bir rol üstlendi.

Yerlikaya, düzenlenen operasyonlar sonucunda yakalanan şüphelilerin, 'HGS borcunuz var, teslim alınmamış kargonuz var' gibi yanıltıcı mesajlar göndererek vatandaşları sahte internet sitelerine yönlendirdiklerini açıkladı. Bu şekilde dolandırıcılık yapan şebekenin, PTT ve HGS'nin isimlerini ve logolarını kullanarak güvenilir bir izlenim yarattığı belirtildi.

Yakalanan Şüpheliler ve Hesap Hareketleri

Operasyonlar neticesinde yakalanan 12 şüpheliden 10'unun tutuklandığı, diğer 2 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği ifade edildi. Bakan Yerlikaya, şüphelilerin bankalardaki toplam 900 milyon liralık hesap hareketinin tespit edildiğini vurguladı. Ayrıca, "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması" suçu kapsamında, şüphelilere ait 200 banka hesabı ve 30 kripto para hesabına el konulduğu bildirildi.

Topluma Yönelik Uyarılar

İçişleri Bakanı Yerlikaya, dolandırıcılık şebekesinin çökertilmesinde emeği geçen tüm güvenlik güçlerine teşekkür etti. Ayrıca, vatandaşları bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. HGS ve PTT gibi güvenilir hizmet sağlayıcılarının isimlerini kullanarak kurulan sahte sitelere itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi. Bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine karşı toplumun bilinçlendirilmesi, benzer suçların önüne geçilmesi açısından büyük önem arz ediyor.

#Ali Yerlikaya
#Jandarma
TOKİ Kiralık Konut Kampanyası: Şartlar ve Detaylar Açıklandı
TOKİ Kiralık Konut Kampanyası: Şartlar ve Detaylar Açıklandı
#Gündem / 04 Ekim 2025
Aynadaki Yabancı'nın Barışı: Caner Topçu Kimdir, Nereli ve Kaç Yaşında?
Aynadaki Yabancı'nın Barışı: Caner Topçu Kimdir, Nereli ve Kaç Yaşında?
#Magazin / 04 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Süreçte Son Durum: DEM Parti Heyetinin Abdullah Öcalan'la Görüşmesi
Süreçte Son Durum: DEM Parti Heyetinin Abdullah Öcalan'la Görüşmesi
Gündem
Athletic Bilbao - Mallorca Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
Athletic Bilbao - Mallorca Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nda büyük değişim: Resmi Gazete’de yayımlandı
Diyanet İşleri Başkanlığı’nda büyük değişim: Resmi Gazete’de yayımlandı
Korku Sinemasına Esin Kaynağı Olan Gerçek Hikayesi: Ed Gein Kimdir?
Korku Sinemasına Esin Kaynağı Olan Gerçek Hikayesi: Ed Gein Kimdir?
Süper Lig’de milli ara kaç gün sürecek, lig hangi tarihte geri başlayacak?
Süper Lig’de milli ara kaç gün sürecek, lig hangi tarihte geri başlayacak?
Kasım ara tatili ne zaman, kaç gün sürecek?
Kasım ara tatili ne zaman, kaç gün sürecek?
ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar?
ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar?
Melikşah Şener Kimdir? Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Hakim Hayatını Kaybetti
Melikşah Şener Kimdir? Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Hakim Hayatını Kaybetti
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft