8 Firari Türkiye’ye İade Edildi: 6’sı Kırmızı Bültenle Aranıyordu

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uluslararası operasyonlar sonucunda, Türkiye'ye iade edilen sekiz firari arasında, haklarında kırmızı bülten çıkarılan altı kişi de mevcut. Operasyonlar, Interpol ve Europol'un yanı sıra İstihbarat, Narkotik ve Asayiş birimlerinin iş birliğiyle yapılırken, yakalanan kişilerin çeşitli suçlarla arandığı bildirildi.

Uluslararası İş Birliği ile Yakalanma Süreci

Adalet Bakanlığı'nın koordinasyonunda, Gürcistan'da dört kişi, Almanya, Arnavutluk, Hırvatistan ve İran'da ise diğer zanlılar yakalandı. Bu operasyon, uluslararası düzeyde suçlarla mücadele için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını paylaşarak, kırmızı bültenle aranan isimlerin ve ulusal seviyede takip edilen kişilerin yakalanmasının sağlandığını açıkladı.

Yakalanan Şahısların Suçları

Yakalanan sekiz kişi arasında, “yaralama”, “yağma”, “uyuşturucu ticareti” ve “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” gibi ağır suçlardan aranan zanlılar yer alıyor. Kırmızı bültenle aranmış olan O.A., S.Ö., Y.İ., A.A., H.D. ve T.T. isimli şahıslar, çeşitli ülkelerde yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. Örneğin, O.A. Gürcistan'da, S.Ö. ise aynı ülkede yakalanırken, Y.İ. İran'da, A.A. Hırvatistan'da, H.D. Almanya'da ve T.T. Arnavutluk'ta ele geçirildi.

Ulusal Düzeyde Aranan Şahıslar

Bunun yanı sıra, ulusal seviyede aranan S.B. ve H.E. isimli şahıslar da yine Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. S.B., uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak suçlarından aranırken, H.E. uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmakla suçlanıyor. İçişleri Bakanlığı, bu operasyonun gerçekleşmesinde katkı sağlayan tüm birimlere teşekkürlerini iletti.

Operasyonun başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi, Türkiye'nin uluslararası güvenlik iş birlikleri ve suçla mücadele konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Bu tür operasyonların devam etmesi, hem ülke içindeki güvenliği sağlamak hem de uluslararası suçlulara karşı etkin bir mücadele yürütmek adına büyük önem taşıyor.