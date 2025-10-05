Dolar
41,6667 %0,43
Euro
48,9459 %0,71
Gram Altın
5.209,75 % 1,00
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem 8 Firari Türkiye’ye İade Edildi: 6’sı Kırmızı Bültenle Aranıyordu

8 Firari Türkiye’ye İade Edildi: 6’sı Kırmızı Bültenle Aranıyordu

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
8 Firari Türkiye’ye İade Edildi: 6’sı Kırmızı Bültenle Aranıyordu
Okunma Süresi: 2 dk

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uluslararası operasyonlar sonucunda, Türkiye'ye iade edilen sekiz firari arasında, haklarında kırmızı bülten çıkarılan altı kişi de mevcut. Operasyonlar, Interpol ve Europol'un yanı sıra İstihbarat, Narkotik ve Asayiş birimlerinin iş birliğiyle yapılırken, yakalanan kişilerin çeşitli suçlarla arandığı bildirildi.

Uluslararası İş Birliği ile Yakalanma Süreci

Adalet Bakanlığı'nın koordinasyonunda, Gürcistan'da dört kişi, Almanya, Arnavutluk, Hırvatistan ve İran'da ise diğer zanlılar yakalandı. Bu operasyon, uluslararası düzeyde suçlarla mücadele için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını paylaşarak, kırmızı bültenle aranan isimlerin ve ulusal seviyede takip edilen kişilerin yakalanmasının sağlandığını açıkladı.

Yakalanan Şahısların Suçları

Yakalanan sekiz kişi arasında, “yaralama”, “yağma”, “uyuşturucu ticareti” ve “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” gibi ağır suçlardan aranan zanlılar yer alıyor. Kırmızı bültenle aranmış olan O.A., S.Ö., Y.İ., A.A., H.D. ve T.T. isimli şahıslar, çeşitli ülkelerde yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. Örneğin, O.A. Gürcistan'da, S.Ö. ise aynı ülkede yakalanırken, Y.İ. İran'da, A.A. Hırvatistan'da, H.D. Almanya'da ve T.T. Arnavutluk'ta ele geçirildi.

Ulusal Düzeyde Aranan Şahıslar

Bunun yanı sıra, ulusal seviyede aranan S.B. ve H.E. isimli şahıslar da yine Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. S.B., uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak suçlarından aranırken, H.E. uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmakla suçlanıyor. İçişleri Bakanlığı, bu operasyonun gerçekleşmesinde katkı sağlayan tüm birimlere teşekkürlerini iletti.

Operasyonun başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi, Türkiye'nin uluslararası güvenlik iş birlikleri ve suçla mücadele konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Bu tür operasyonların devam etmesi, hem ülke içindeki güvenliği sağlamak hem de uluslararası suçlulara karşı etkin bir mücadele yürütmek adına büyük önem taşıyor.

#Ali Yerlikaya
#Gündem Haberleri
#İçişleri Bakanlığı
Yazar Ayçil’den Okuyucularına “Açık” Tavsiye
Yazar Ayçil’den Okuyucularına “Açık” Tavsiye
#Gündem / 05 Ekim 2025
Yeni Haftada Sağanak Yağış Uyarısı
Yeni Haftada Sağanak Yağış Uyarısı
#Gündem / 05 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
İstanbul'da 5 Ekim 2025 Su Kesintileri ve Detayları
İstanbul'da 5 Ekim 2025 Su Kesintileri ve Detayları
Gündem
Aynadaki Yabancı Dizisinde Nehir Karakterine Hayat Veren Ecem Sena Bayır Kimdir?
Aynadaki Yabancı Dizisinde Nehir Karakterine Hayat Veren Ecem Sena Bayır Kimdir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Bölgesi'nde Deprem Hazırlıklarını Vurguladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Bölgesi'nde Deprem Hazırlıklarını Vurguladı
Diddy'nin Seks Ticareti Davasında Karar Açıklandı
Diddy'nin Seks Ticareti Davasında Karar Açıklandı
Marmara Denizi'nde 5 Büyüklüğünde Deprem: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Açıklama
Marmara Denizi'nde 5 Büyüklüğünde Deprem: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Açıklama
Kayserispor Galibiyet Hasreti Sürüyor
Kayserispor Galibiyet Hasreti Sürüyor
Darphane Altın Sertifikası, Gram Altını Geride Bıraktı
Darphane Altın Sertifikası, Gram Altını Geride Bıraktı
İsrail’in Sumud Müdahalesinde Alıkonulan 36 Türk Vatandaşı Bugün Yurda Dönüyor
İsrail’in Sumud Müdahalesinde Alıkonulan 36 Türk Vatandaşı Bugün Yurda Dönüyor
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft