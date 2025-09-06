Dolar
41,1989 %0,44
Euro
48,2933 %0,72
Gram Altın
4.756,89 % 1,39
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem 6 Eylül Futbol Maçları: Bugün Hangi Karşılaşmalar Var?

6 Eylül Futbol Maçları: Bugün Hangi Karşılaşmalar Var?

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
6 Eylül Futbol Maçları: Bugün Hangi Karşılaşmalar Var?
Okunma Süresi: 1 dk

6 Eylül Cumartesi akşamı, Avrupa futbol sahalarında önemli karşılaşmalar gerçekleşecek. Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi eleme turları, takımların bir üst tura çıkma mücadelesinde kritik bir dönemeci temsil ediyor. Bu akşamki maçlar, futbolseverlerin merakla beklediği anlara sahne olacak. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği bu karşılaşmalarda, takımlar galibiyet için sahada ter dökecek.

Maç Takvimi

Bugün oynanacak olan maçların programı ise şu şekildedir:

  • Letonya - Sırbistan, saat 16:00'da EXXEN platformunda yayınlanacak.
  • Ermenistan - Portekiz karşılaşması, 19:00'da EXXEN'de izlenebilecek.
  • İngiltere - Andorra maçı da yine 19:00'da EXXEN üzerinden futbolseverlerle buluşacak.
  • Real Zaragoza - Real Valladolid, 19:30'da S Sport'ta ekranlara gelecek.
  • Türkiye - İsveç müsabakası, aynı saatte yani 19:30'da TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak.
  • Avusturya - Güney Kıbrıs maçı, 21:45'te EXXEN'de yer alacak.
  • San Marino - Bosna-Hersek karşılaşması da 21:45'te EXXEN'de yayınlanacak.
  • İrlanda Cumhuriyeti - Macaristan maçı, 21:45'te EXXEN'de takip edilebilir.
  • Takım Oyunu programı ise 22:00'de A Spor'da izleyicilerle buluşacak.

Bu maçlar, takımların sezon içindeki form durumlarını ve hedeflerini belirlemek açısından büyük önem taşıyor. Taraftarlar, bu akşam gerçekleştirilecek karşılaşmalarda takımlarını yalnız bırakmayacak. Futbol dünyasında heyecanın bir an olsun düşmediği bu günlerde, tüm gözler sahada olacak.

#Futbol
#Gündem
#Türkiye Futbol Federasyonu
İzmir Demokrasi Üniversitesi'nin Yeni Rektörü Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu
İzmir Demokrasi Üniversitesi'nin Yeni Rektörü Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu
#Gündem / 06 Eylül 2025
2025 yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor, kış transfer sezonu ne zaman başlıyor?
2025 yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor, kış transfer sezonu ne zaman başlıyor?
#Spor / 06 Eylül 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Sudenaz Demirci Kimdir, Neden Öldü?
Sudenaz Demirci Kimdir, Neden Öldü?
Gündem
2025 YKS Ek Tercih Süreci Başlıyor: Kılavuz Yayınlandı mı?
2025 YKS Ek Tercih Süreci Başlıyor: Kılavuz Yayınlandı mı?
2025 KPSS ne zaman, saat kaçta ve kaç dakika sürecek?
2025 KPSS ne zaman, saat kaçta ve kaç dakika sürecek?
Araç Alacaklar Dikkat! İşte Bankaların Güncel Taşıt Kredisi Faizleri
Araç Alacaklar Dikkat! İşte Bankaların Güncel Taşıt Kredisi Faizleri
İnci Taneleri Ne Zaman Başlıyor? Yılmaz Erdoğan Tarihi Duyurdu
İnci Taneleri Ne Zaman Başlıyor? Yılmaz Erdoğan Tarihi Duyurdu
Filenin Sultanları Tarih Yazmak İçin Sahada! Türkiye-Japonya Maçı Saat Kaçta?
Filenin Sultanları Tarih Yazmak İçin Sahada! Türkiye-Japonya Maçı Saat Kaçta?
THY, Tüpraş ve Bim’den Temettü: Eylül 2025’te Hangi Şirketler Ne Kadar Temettü Ödeyecek?
THY, Tüpraş ve Bim’den Temettü: Eylül 2025’te Hangi Şirketler Ne Kadar Temettü Ödeyecek?
CHP'nin 15 Eylül Senaryoları ve Gürsel Tekin'in Rolü
CHP'nin 15 Eylül Senaryoları ve Gürsel Tekin'in Rolü
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft