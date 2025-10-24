500 Bin Sosyal Konut Kampanyası İçin Geri Sayım Başladı

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan 500 bin sosyal konut kampanyası için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün düzenleyeceği bir törenle bu dev projeye dair detayları kamuoyuna açıklayacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen proje, Türkiye genelinde 81 ilde dar gelirli aileler için konut üretmeyi hedefliyor.

Kampanya Kapsamı ve İlk Uygulamalar

500 bin konut, Türkiye'nin farklı bölgelerinde TOKİ aracılığıyla inşa edilecek. İstanbul, bu kampanya kapsamında kiralık konutların üretileceği ilk şehir olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla proje hakkında beklenen detayların gün yüzüne çıkması, dar gelirli vatandaşlar için önemli bir fırsat sunacak.

Başvuru Süreci ve Şartları

Kampanyanın başvuru süreci hakkında merak edilen birçok soru var. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, başvuruların bu ayın sonunda alınabileceğini öngördüğünü belirtti. Başvuruların 1.5 ila 2 aylık bir süreçte gerçekleşmesi bekleniyor. Valiliklere gönderilen yazılarla, her ildeki konut ihtiyaçları ve imar alanları tespit edilmiş durumda.

Başvuruların hangi gruplara öncelik verileceği de önem taşıyor. Proje, dar gelirli vatandaşlar için tasarlandığı gibi, evi olmayanlar, emekliler, gençler ve şehit-gazi yakınları gibi özel gruplara da öncelik tanıyacak. Ayrıca, 'Aile Yılı' çerçevesinde en az 3 çocuğu olan aileler ve genç çiftler için de kontenjan ayrılması planlanıyor.

Başvuru Bedeli ve Süreci

Başvuru sürecinde, adayların ödeyeceği sembolik bir bedel olacağı düşünülüyor. Bu bedelin yaklaşık 5 bin TL civarında olması bekleniyor. Başvuruların e-Devlet sistemi üzerinden alınması öngörülüyor. Adayların, kendi isimleriyle yalnızca bir başvuru yapabilmeleri mümkün olacak.

Gelir Sınırları ve Konut Tipleri

Proje kapsamında hanehalkı gelirine ilişkin bazı sınırlamalar getirileceği tahmin ediliyor. Gayrimenkul uzmanları, başvuru için hanehalkı gelirinin toplamda 3 asgari ücreti geçmeyeceğini, yaklaşık 60-65 bin TL seviyelerinde olacağını belirtiyor. Konut tipleri arasında, özellikle 2+1 dairelerin öne çıkması bekleniyor. Ayrıca, 3 çocuklu aileler için 3+1 daireler de tasarlanacak.

Ödeme Planları ve Kiralık Konutlar

Konutlar için %10 peşinat ve 240 aya kadar vadelerle ödeme planları oluşturulacak. Taksitler, memur maaş artış katsayısına göre ocak ve temmuz aylarında artırılacak. İstanbul'da kiralık konutların sayısı ise yaklaşık 20 bin olarak öngörülüyor; ancak bu konutlar için başvuruların, inşaat tamamlandıktan sonra alınması bekleniyor.

Bugün yapılacak olan tanıtım töreni, bu kapsamda önemli ayrıntıları gün yüzüne çıkaracak ve vatandaşların konut sahibi olma yolundaki beklentilerini şekillendirecektir.