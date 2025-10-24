Dolar
41,9099 %0,24
Euro
48,6448 %0,45
Gram Altın
5.492,77 % -1,45
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem 500 Bin Sosyal Konut Kampanyası İçin Geri Sayım Başladı

500 Bin Sosyal Konut Kampanyası İçin Geri Sayım Başladı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
500 Bin Sosyal Konut Kampanyası İçin Geri Sayım Başladı
Okunma Süresi: 2 dk

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan 500 bin sosyal konut kampanyası için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün düzenleyeceği bir törenle bu dev projeye dair detayları kamuoyuna açıklayacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen proje, Türkiye genelinde 81 ilde dar gelirli aileler için konut üretmeyi hedefliyor.

Kampanya Kapsamı ve İlk Uygulamalar

500 bin konut, Türkiye'nin farklı bölgelerinde TOKİ aracılığıyla inşa edilecek. İstanbul, bu kampanya kapsamında kiralık konutların üretileceği ilk şehir olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla proje hakkında beklenen detayların gün yüzüne çıkması, dar gelirli vatandaşlar için önemli bir fırsat sunacak.

Başvuru Süreci ve Şartları

Kampanyanın başvuru süreci hakkında merak edilen birçok soru var. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, başvuruların bu ayın sonunda alınabileceğini öngördüğünü belirtti. Başvuruların 1.5 ila 2 aylık bir süreçte gerçekleşmesi bekleniyor. Valiliklere gönderilen yazılarla, her ildeki konut ihtiyaçları ve imar alanları tespit edilmiş durumda.

Başvuruların hangi gruplara öncelik verileceği de önem taşıyor. Proje, dar gelirli vatandaşlar için tasarlandığı gibi, evi olmayanlar, emekliler, gençler ve şehit-gazi yakınları gibi özel gruplara da öncelik tanıyacak. Ayrıca, 'Aile Yılı' çerçevesinde en az 3 çocuğu olan aileler ve genç çiftler için de kontenjan ayrılması planlanıyor.

Başvuru Bedeli ve Süreci

Başvuru sürecinde, adayların ödeyeceği sembolik bir bedel olacağı düşünülüyor. Bu bedelin yaklaşık 5 bin TL civarında olması bekleniyor. Başvuruların e-Devlet sistemi üzerinden alınması öngörülüyor. Adayların, kendi isimleriyle yalnızca bir başvuru yapabilmeleri mümkün olacak.

Gelir Sınırları ve Konut Tipleri

Proje kapsamında hanehalkı gelirine ilişkin bazı sınırlamalar getirileceği tahmin ediliyor. Gayrimenkul uzmanları, başvuru için hanehalkı gelirinin toplamda 3 asgari ücreti geçmeyeceğini, yaklaşık 60-65 bin TL seviyelerinde olacağını belirtiyor. Konut tipleri arasında, özellikle 2+1 dairelerin öne çıkması bekleniyor. Ayrıca, 3 çocuklu aileler için 3+1 daireler de tasarlanacak.

Ödeme Planları ve Kiralık Konutlar

Konutlar için %10 peşinat ve 240 aya kadar vadelerle ödeme planları oluşturulacak. Taksitler, memur maaş artış katsayısına göre ocak ve temmuz aylarında artırılacak. İstanbul'da kiralık konutların sayısı ise yaklaşık 20 bin olarak öngörülüyor; ancak bu konutlar için başvuruların, inşaat tamamlandıktan sonra alınması bekleniyor.

Bugün yapılacak olan tanıtım töreni, bu kapsamda önemli ayrıntıları gün yüzüne çıkaracak ve vatandaşların konut sahibi olma yolundaki beklentilerini şekillendirecektir.

#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#Konut Fiyatları
#Toki Konutları
#Sosyal Konut Başvuruları
#500 Bin Sosyal Konut Kampanyası
#Yüzyılın Konut Projesi
#Dar Gelirli Vatandaşlar
#Gayrimenkul Uzmanı
#Deprem Bölgesi Konutları
İstanbul İçin Fırtına Uyarısı: İçişleri Bakanlığı ve Valilikten Önemli Açıklama
İstanbul İçin Fırtına Uyarısı: İçişleri Bakanlığı ve Valilikten Önemli Açıklama
#Gündem / 24 Ekim 2025
Kuaföre Gitmeden Kaşları Siyahlaştıran Bitkisel Karışım!
Kuaföre Gitmeden Kaşları Siyahlaştıran Bitkisel Karışım!
#Genel / 23 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
Toprak Razgatlıoğlu Kimdir? Türk Motosiklet Sporunun Altın İsmi
Toprak Razgatlıoğlu Kimdir? Türk Motosiklet Sporunun Altın İsmi
Gündem
Bayrampaşa'da başkan vekilli seçim tarihi belli oldu
Bayrampaşa'da başkan vekilli seçim tarihi belli oldu
Fenerbahçe Avrupa’da Fırtına Gibi! Rakipler Kim, Maçlar Ne Zaman?
Fenerbahçe Avrupa’da Fırtına Gibi! Rakipler Kim, Maçlar Ne Zaman?
15 Tatil Ne Zaman Başlıyor, Ayın Kaçında Bitiyor? 2026 Sömestr Takvimi Açıklandı!
15 Tatil Ne Zaman Başlıyor, Ayın Kaçında Bitiyor? 2026 Sömestr Takvimi Açıklandı!
İzmir Kültür Yolu Festivali Başlıyor
İzmir Kültür Yolu Festivali Başlıyor
Ünlü Komedyen Şahan Gökbakar Radikal Bir Karar Aldı: İngiltere'ye Taşınıyor
Ünlü Komedyen Şahan Gökbakar Radikal Bir Karar Aldı: İngiltere'ye Taşınıyor
Türkiye'de de Yok Satıyor! Dünyaca Ünlü Otomobil Markası 13 Bin Aracını Geri Çağırdı
Türkiye'de de Yok Satıyor! Dünyaca Ünlü Otomobil Markası 13 Bin Aracını Geri Çağırdı
Fenerbahçe'nin Lewandowski Transferinde Ronaldo Etkisi ve Rakip Ekipler
Fenerbahçe'nin Lewandowski Transferinde Ronaldo Etkisi ve Rakip Ekipler
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft