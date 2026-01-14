2026 Dini Günler Takvimi Açıklandı

2026 yılına ait dini günler takvimi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Özellikle Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tarihleri, dini vecibelerini planlamak isteyenler için büyük önem taşıyor. Diyanet'in belirlediği takvim, 2026 yılı içerisinde yer alan dini günleri, kandil gecelerini ve bayram tarihlerini detaylı bir şekilde sunuyor. Bu kapsamda, Ramazan ayının başlangıcı ve bayram günleri hakkında merak edilen sorulara yanıt bulmak mümkün.

Dini Günler ve Kandil Tarihleri

2026 yılı için belirlenen dini günlerin takvimi şu şekildedir:

15 Ocak 2026 - Miraç Kandili (Hicri 1447 Recep - 26)

2 Şubat 2026 - Berat Kandili (Hicri 1447 - Şaban 14)

19 Şubat 2026 - Ramazan Başlangıcı (Hicri 1447 - 1 Ramazan)

16 Mart 2026 - Kadir Gecesi (Hicri 1447 - Ramazan 26)

Ramazan Bayramı Tarihleri

Ramazan ayı, 19 Şubat 2026 tarihinde başlayacak ve 19 Mart 2026 tarihinde sona erecek. Bu süreçte, Ramazan Bayramı'nın başlangıcı ve günleri şu şekildedir:

19 Mart 2026 - Ramazan Bayramı Arefesi (Hicri 1447- 29 Ramazan)

20 Mart 2026 - Ramazan Bayramı 1. Gün (Hicri 1447 - 1 Şevval)

21 Mart 2026 - Ramazan Bayramı 2. Gün (Hicri 1447 - 2 Şevval)

22 Mart 2026 - Ramazan Bayramı 3. Gün (Hicri 1447 - 3 Şevval)

Kurban Bayramı Tarihleri

Kurban Bayramı ise 2026 yılında 4 gün boyunca kutlanacak. Bayram tarihleri ve arife günü şu şekildedir:

26 Mayıs 2026 - Kurban Bayramı Arefesi (Hicri 1447 - 9 Zilhicce)

27 Mayıs 2026 - Kurban Bayramı 1. Gün (Hicri 1447 - 10 Zilhicce)

28 Mayıs 2026 - Kurban Bayramı 2. Gün (Hicri 1447 - 11 Zilhicce)

29 Mayıs 2026 - Kurban Bayramı 3. Gün (Hicri 1447 - 12 Zilhicce)

30 Mayıs 2026 - Kurban Bayramı 4. Gün (Hicri 1447 - 13 Zilhicce)

Diğer Önemli Tarihler

2026 yılı içerisinde yer alan diğer önemli tarih ve kandil günleri ise aşağıdaki gibidir:

16 Haziran 2026 - Hicri Yılbaşı (Hicri 1448 - 1 Muharrem)

24 Ağustos 2026 - Mevlid Kandili (Hicri 1448 - 11 Receb)

10 Aralık 2026 - Üç Aylar Başlangıcı (Hicri 1448 - 1 Recep)

10 Aralık 2026 - Regaip Kandili (Hicri 1448 - 1 Recep)

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bu takvim, 2026 yılında dinî vecibelerini yerine getirecek olanlar için rehber niteliği taşıyor. Ramazan ayının ruhaniyetine ve Kurban Bayramı'nın paylaşımına dair hazırlıkların yapılması, bu tarihler öncesinde önem kazanıyor.